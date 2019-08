عربيات ودوليات

ارتبط بعلاقة مميزة مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وتولى في عهده رئاسة تحرير جريدة «الاجيبشيان غازيت» The Egyptian Gazette التي تصدر عن مؤسسة دار التحرير باللغة الانكليزية. وفي 2005 تولى رئاسة تحرير جريدة «الجمهورية» وظل في منصبه حتى 14 فبراير 2011 بعد اندلاع ثورة 25 يناير، حين تقدم باستقالته لرئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي.. هو الكاتب الصحافي محمد علي ابراهيم، والذي كان لفترة طويلة قريب جدا من دوائر صنع القرار بمصر.

تحدث ابراهيم لـ«النهار» عن السنوات الأخيرة لحكم مبارك وما الذي جرى وأدى الى اندلاع انتفاضة شعبية جارفة اطاحت به من السلطة، ورأيه في العديد من القضايا الداخلية والخارجية فإلى نص الحوار:

كيف كانت علاقتك بالرئيس الأسبق حسني مبارك؟

كانت علاقة مميزة ولازالت مستمرة، الحمد لله لم اتغير ولم اركب الموجة. كان الرئيس مبارك بيطلبني في الهاتف كان بيديني حاجات ويقول لي هذه اخبار ليست للنشر لكن ممكن تستفيد منها في مقالاتك، وكان حلقة الوصل بيني وبين الرئيس مبارك، السفير سليمان عواد المتحدث باسم الرئاسة آنذاك.

ما اهم المواقف التي تتذكرها عندما كنت رئيس تحرير صحيفة «الاجيبشيان غازيت» The Egyptian Gazette؟

ذات يوم فوجئت باتصال من وزير الاعلام صفوت الشريف وذهبت لمقابلته في مكتبه في ماسبيرو - وكانت القاهرة تستضيف مؤتمر السكان في 1994- وكنت نشرت موضوعا في «الاجيبشيان غازيت» عن تبرع المصريين بالدم رغم حالة الفقر التي يعيشونها وموضوع آخر عن الشحاذين وكانت ملاحظاته ان نزول هذه الموضوعات في هذا التوقيت يضر بسمعة مصر خاصة وهي تستضيف حدثا دوليا مهما، لكن قلت له: ان نزول هذه الموضوعات هو لصالح الدولة، فقال: كيف لصالح الدولة؟ قلت له حينما يقرأ الضيوف الجريدة يجدوا اننا نقدم صورة حقيقية عن مصر سيتأكد لهم ان الصحافة في بلدنا حرة.

مرة اخرى كلمني وطلب مني عدم مهاجمة اسرائيل فقلت له ضاحكا: «يعني نهاجم مبارك». فقال لي انهم قالوا للرئيس ان «الاجيبشيان غازيت» صحيفة معادية للسامية. فقلت له: والمفروض نرد عليهم بأن الصحافة عندنا حرة كما ان صحفهم تشتم مصر ليل نهار.

كيف استقبلت احداث ثورة 25 يناير؟

قرأت المشهد منذ اللحظات الأولى وتأكدت رؤيتي عندما نشرت صور الاجتماع الذي عقده عمر سليمان مع قادة الأحزاب ووجهت الدعوة لجماعة الاخوان وهذه الصورة هي التي جعلتني اتخذ قرارا بتقديم استقالتي من رئاسة تحرير «الجمهورية».

ما الاتهامات التي طالتك في تلك الفترة؟

لقد دفعت ثمن مواقفي بداية من 2011 حتى 2016 لقد استدعوني للتحقيق معي في الكسب غير المشروع... وهذا طبعا حدث مع كل رجال مبارك، لكن المستشار عاصم الجوهري الذي تولى التحقيق معي رأى ان الاتهامات لا تستدعي التحقيق. لكن لما جاء «الاخوان» للحكم وشكلوا مجلس الشعب وضعوا اموالي تحت الحراسة ومنعوني من السفر سنة 2013 وجاءت هذه الاجراءات نتيجة تحقيقات صورية لكن بعد خمسة اشهر من التحقيقات افرجوا عنى بعد ان اكدت التحقيقات ان البلاغ غير صحيح وألغوا منعي من السفر. لكنهم لم يعطوني الورقة التي تثبت براءتي؟ وأعتقد انهم فعلوا ذلك خشية ان اقوم برفع قضية رد شرف.

كيف تعرفت على جمال مبارك؟

عرفت جمال بعد تعييني رئيسا لتحرير «الجمهورية» ومن خلال نشاطه في الحزب.وكنت اسمع ما يقال عن توريث جمال الحكم وكنت اخشى عواقب ذلك على الرئيس مبارك، لذلك قررت اسال اقرب اثنين لجمال وهما محمود محيي الدين ورشيد محمد رشيد، وكان الزميل الراحل عبدالله كمال رئيس تحرير «روز اليوسف» حاضرا، وأتذكر ان محمود محيي الدين، قال لنا بشكل حاسم: جمال لن يتولى رئاسة الجمهورية «البلد دي لها اصحاب»، وبصيغة مقاربة اكد رشيد محمد رشيد ان جمال لن يترشح للرئاسة.

قيل انكم كرؤساء تحرير مهدتم الأمر لقدوم جمال؟

الخطأ كان في رئاسة جمال للجنة السياسات للحزب الوطني وتصدره عناوين الصحف كل يوم، والسبب في فرملة هذه الحكاية كنت انا والحكاية انه كان يتم دعوتنا لحضور لجنة السياسات وكان جمال المتحدث الرئيسي هو وصفوت الشريف فكان كلامه تأخذه الصحف مانشيتات وفي نفس الوقت لم يكن لمبارك او الهانم (سوزان مبارك) اي نشاط وتحدثت مع الرئيس مبارك وقلت لو فيه كلام لجمال يدخل صفحة داخلية ويكون فيه نشاط للرئيس نحن لم نمهد لأحد كل ما في الأمر كنا نتلقى دعاوى لمؤتمرات الحزب الحاكم وجمال هو الذي يحضرها ويتحدث فيها كما انه كان مسؤولا عن تنفيذ مشروعات الحزب التي طرحها الرئيس في برنامجه الانتخابي مثل مشروع الألف قرية والألف مصنع. ومن يتهمني بأني كنت اقوم بتسويق جمال يأتي لي بمقال واحد كتبته عن جمال. لكن غيري ممن يتصدرون المشهد حاليا باعتبارهم انصار الثورة كتبوا: « لماذا لا نعطي جمال مبارك فرصة».

هل عجل تزوير احمد عز لانتخابات 2010 باندلاع الثورة؟

الذي عجل بالثورة كانت اشياء اخرى، الرئيس مبارك بعد مايو2009 ووفاة حفيده زهد في الحكم فبدأ ينشأ حوله ما يسمى بصراع الأجنحة وهذا الصراع هو الذي اوقع الدولة المصرية في 2011 وليس احمد عز ولا جمال مبارك.

وما عناصر هذا الصراع؟

الحزب الوطني اراد ان يكون هو في الصورة دائما بمفرده، وأراد الاستحواذ على السلطة وأصبح المناخ في مصر اشبه بالمناخ السائد قبل الثورة الفرنسية النبلاء في ناحية والتجار والصناع في ناحية اخرى والبروليتاريا من ناحية ثالثة ورجال الدين والكنيسة في ناحية رابعة

وما تقوله عن الانتخابات وخلافه هذه كانت فواتح شهية او الأسباب الظاهرية.

ما كواليس آخر حوار مع مبارك؟

كان في 2010 عقب الانتخابات وسألته عما اسفرت عنه نتائجها وقال لي تعبير بالانكليزية WAIT AND SEE «انتظر وسترى».. حتى انا فكرت ان آخذه كما هو مانشيت الصفحة الأولى.

اذن هو تركها مفتوحة.!

لأنه كان يرتب موضوع بحث الطعون وشكل لها لجنة فعلا وقال من يحكم له بأحقية العضوية من المعارضة ينفذ له الحكم.

وبعد 25 يناير الم يكن لك اتصال مع الرئيس؟

حدث بعد الثورة بثلاثة ايام وأنا اعتبره آخر حديث وكان عبر التليفون وهو ليس للنشر وكان المجلس العسكري قد اجتمع بدونه وأصدر البيان رقم واحد، وسألته ايه اللي حصل.. قال لي: «خلصت».

تقييمك لما حدث؟

ما فعله المجلس العسكري كان صحيحا لأن البلد كانت تحترق فعلا فقد استطاع «الاخوان» بمساعدة اميركا تحريك الشارع، لذلك اقول مهما كانت الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها المصريون الشارع لن يتحرك مرة اخرى.لأن نتائج التحرك السابقة كانت صعبة.

ماذا تطلق على ما حدث في 25 يناير 2011؟

التعبير الخاص بي هو «ثورة على الشرطة وليست ثورة على مبارك» بدليل اختيار اليوم ثم تحولت بعد ذلك الى انتفاضة ضد مبارك لكن عمرها ما كانت ثورة لأن الثورة الحقيقية لها مقدمات ولها نتائج وانظر الى الثورات في العالم ستجدها غيرت الأنظمة تماما.

ما اخطاء مبارك خلال ثلاثين عاما من حكمه؟

كثيرة، وأخطرها انه وثٌق في ان ما قدمه للبلد لا يحتاج الى تسويق وبالتالي كان لديه قناعة بما فعله وكان لسان حاله يقول: هما عايزين ايه تاني.؟ وهو لم يكن يصارح الناس بما يفعله، ومبارك كان حواليه مراكز قوى كثيرة ادت فيما بعد الى صراع الأجنحة كما قلت من قبل والتي توحشت بعد 2009.