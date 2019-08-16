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كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر عن بدء التشغيل التجريبي لتطبيق «ادرس في مصر» على الهاتف الذكي، ويتضمن بيانات جميع مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، ويأتي ذلك في ظل التوجه نحو تقديم خدمة تعليمية متميزة تدعم التواصل بين اطراف العملية التعليمية وخاصة في المرحلة الانتقالية من المرحلة الثانوية الى التعليم الجامعى العالي.

وبحسب بيان للوزارة يهدف التطبيق الى تقديم جميع المعلومات للطالب وولي الأمر، وأي طالب للخدمة من خلال تطبيق بسيط وسهل الاستخدام على الهاتف النقال، حيث يساعد الطلبة وأولياء الأمور في معرفة الجهات التعليمية والتخصصات التي يمكن الالتحاق بها وبيانات التواصل معها، بالاضافة الى بعض المعلومات الأخرى.

وأكدت الوزارة في بيانها، ان اطلاق هذا التطبيق يأتي ضمن سعي الدولة والوزارة نحو التحول الرقمي، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في تقديم الخدمات المختلفة، مؤكدا ان التطبيق يسهم بشكل مباشر في محاربة الكيانات الوهمية التي تدعي تابعيتها لوزارة التعليم العالي.

وأشارت وزارة التعليم العالي الى ان التطبيق يساعد ايضاً الطلبة الوافدين والراغبين في الدراسة بمصر من جميع انحاء العالم في التعرف على المؤسسات التعليمية في مصر، كما يوضح مجالات التخصصات المختلفة والبرامج المميزة المتاحة في مرحلة التعليم الجامعي.

وقالت ان التطبيق يعمل على نظامي اندرويد وآيفون، كما انه ثنائي اللغة (عربي/ انكليزي)، وكذلك يتم استضافة التطبيقات على السحابة الالكترونية Cloud، بالاضافة الى انه يمكن البحث من خلاله بسهولة وباستخدام محددات بحث مختلفة، فضلاً عن الارتباط مع نظام التنسيق بمراحله المختلفة، وكذلك الارتباط مع بوابة الوافدين، ونظام التقديم والقبول بالجامعات الخاصة. كما انه يضم العديد من الصور والفيديوهات التوضيحية لشرح عمليات التسجيل والقبول وخطوات التنسيق.

ويتم ادخال وتحديث بيانات الجامعات اولا فأولا واضافتها للنظام من خلال مسؤولي النظام بالوزارة System Admin بواسطة قاعدة البيانات المصممة بأحدث التقنيات لادخال وحفظ البيانات بداخلها Back end، مشيراً الى ان التطبيق يتضمن بيانات جميع مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والتي تشمل: الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، الجامعات الأهلية، جامعات باتفاقيات دولية، فروع لجامعات اجنبية،الجامعات التكنولوجية، الكليات/ المعاهد التكنولوجية، والمعاهد العليا.

