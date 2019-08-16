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أكد تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ان هناك نحو 2759 فتاة «بكر» حصلت على حكم نهائي بالطلاق من القضاء خلال العام الماضي، 160 منهن بسبب التعرض للايذاء والضرب من قبل الزوج.

وأشار التقرير الى ان اجمالي حالات الطلاق التي تمت خلال العام الماضي عن طريق محاكم الأسرة، بلغت 8542 حالة طلاق، منها 2759 حالة لفتيات «بكر»، و5783 حالة لنساء «ثيب».

وأوضحت الأرقام، ان «الضرب والايذاء» كان اكثر الأسباب بعد «الخلع» في احكام الطلاق خلال العام الماضي، حيث بلغت احكام الطلاق النهائية التي صدرت في 2018 بسبب الضرب والايذاء من قبل الزوج 690 حالة «160 حالة لفتيات بكر، 530 حالة لنساء ثيب».

وقالت ان حالات الطلاق التي تمت عن طريق «خلع» الزوجة للزوج، فبلغت 7134 حالة، من بينها 2378 حالة لفتيات بكر، و4756 حالة لنساء ثيب، كما اشتملت اسباب الطلاق خلال العام الماضي على احكام بسبب الخيانة الزوجية، والتي بلغ عددها 6 حالات من بينها حالة واحدة لفتاة بكر.

وأوضح التقرير انه مستوى التوزيع الجغرافي، جاءت محافظة الاسكندرية اكثر المحافظات في حالات الطلاق التي تمت عن طريق القضاء خلال العام الماضي بـ 2115 حالة من اجمالي حالات الطلاق بأحكام نهائية من القضاء في 2018، تلاها محافظة القاهرة بعدد حالات بلغ 1795 حالة.

وفي المقابل، جاءت محافظة المنيا كأقل المحافظات في عدد احكام الطلاق النهائية خلال العام الماضي بـ 5 احكام فقط من بينها حكمين لفتيات «بكر»، وثلاث حالات لنساء ثيب، فيما زاد هذا العدد قليلا في محافظة الأقصر، بـ 10 حالات طلاق تمت بأحكام نهائية قضائيا من العدد الاجمالي.

