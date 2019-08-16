عربيات ودوليات

تحيط 50 قرية في محافظة المنوفية بدلتا النيل في مصر بـ«البحر الفرعوني» وهو مجرى مائي يخشى الصيادون الذين لا يزالون يستخدمون أدوات صيد بدائية من انخفاض منسوب المياه فيه.

كان هذا المجرى المائي متفرعاً من نهر النيل عند مدينة منوف (عاصمة محافظة المنوفية) بدلتا النيل إلا انه انفصل عنه قبل قرابة خمسين عاما. ومنذ ذلك الحين يسميه اهل المنطقة «البحر الميت».

واذا كان لايزال يروي محاصيل كثيفة ويساعد الصيادين على كسب رزقهم إلا أن الفلاحين يلاحظون منذ سنوات انخفاضا في مستوى مياه «البحر الفرعوني» حتى صار الامر مصدر قلق لهم.

في قرية كفر فيشا تقيم كل أسرة في بيت صغير على ضفاف «البحر الفرعوني». ويصطادون الأسماك على الطريقة الفرعونية مع قلق يعتريهم من انخفاض منسوب المياه. (أ. ف. ب)

