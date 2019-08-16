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أكدت إيمان العاصي أن الجمهور تفاجأ بدورها في مسلسل «لمس أكتاف» الذي عرض في رمضان الماضي، مشيرة إلى أن الأصداء جاءت أكثر من رائعة وقد حقق العمل نسب مشاهدات عالية.

وقالت إيمان العاصي- في تصريحات صحافية - إنها بحثت طوال مسيرتها الفنية عن أدوار فنية تضعها بمناطق تمثيلية جديدة، والحقيقة أنها قدمت أدوار الفتاة الرومانسية والهادئة في عدة أعمال سابقة وإن كانت بشكل مختلف، مشيرة إلى أنها كانت بحاجة إلى أدوار أخرى تغرد بها خارج الصندوق، وهذا ما وجدته في «لمس أكتاف» بدور «غادة» تلك الشخصية التي حملت الكثير من التقلبات والمفاجآت.

وأضافت أن هذا كله جعل الجمهور يتفاجأ بتفاصيل الدور، وردود الأفعال عن الشخصية كلها كانت تصب في أنها جديدة تمثيلياً بالنسبة لها، موضحة أن هناك اختلافا في تجربتها هذا العام بمسلسل «لمس أكتاف» عما سبق وشاركت فيه من أعمال فنية، وهذا الاختلاف هو الذي يحركها تجاه أي دور فني جديد.

