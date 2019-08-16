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منذ اللحظة الاولى التي تشهد بها التريلر الخاص بفيلم «هوبز وشو» ولاحقا الفيلم يظل يحاصر المشاهد احساس بانه أمام فيلم مقتبس من «فاست أند فيوريس» أو بمعنى أدق فيلم يسير على نفس نهج الفيلم الاصلي. وهنا الإشكالية الأكبر فليست براعة أن نرى صانع أفلام يجمع فيلمه من أفلام أخرى، إلا إذا كان هدفه السخرية من تلك الأفلام أو الإشارة إليها بشكل حاذق، وليس تجديد سلسلة بتغيير سماتها التي اشتهرت بها، والتي هي بمثابة بصمتها الوراثية، وإنما بإضافة أفكار جديدة تعطي الصنف المنتمي إليه الفيلم بعداً آخر.

فيلم «Hobbs and Shaw» «هوبز وشو» أول فيلم فرعي من السلسلة الشهيرة التي انطلقت عام 2001 بعنوان «فاست آند فيوريوس»، والتي سيطرح الجزء التاسع منها العام المقبل، وحققت نجاحاً منقطع النظير في كل أنحاء العالم.

يبدأ الفيلم بمحاولة فريق من المخابرات البريطانية الحصول على فيروس يسمى «سنوفليك»، الذي يمكن برمجته للقضاء على ملايين البشر، من منظمة إتيون الإرهابية.

يصل بريكستون (إدريس إلبا)، وهو عميل في المنظمة، يتمتع بقدرات تقنية هائلة تجعله مثل بطل خارق، ويقتل كل فريق المخابرات باستثناء القائدة هاتي شو (فانيسا كيربي)، التي بمجرد أن تحصل على «سنوفليك» تحقنه في جسدها حتى لا يستولي عليه الإرهابيون. يورط بريكستون هاتي ويتلاعب بمسرح الحدث، ويجعلها كأنها خائنة قتلت فريقها وسرقت الفايرس وهربت.

يمتد الفيلم لأكثر من ساعتين مملتين مليئتين باللكمات والقفزات والزجاج المحطم على وقع سقوط أجساد عليه ولو عددتها لربما وصلت 15 مشهداً! الغباء أن دوين جونسون الشهير بلقب ذا روك ينهض من الأرض المليئة بالزجاج وتتساقط عن ساعديه القطع المحطمة دون قطرة دم! لن نلوم ركاكة تصميم المشهد بسبب التصنيف العمري للفيلم والذي يمنع لقطات الدم ليسمح لفئة 13 عاماً بمشاهدته.

يجمع هذا الفيلم البطيء المتثاقل الكسول رجل القانون ذو العضلات المفتولة لوك هوبز (جونسون)، مع الخارج على القانون ديكارد شو (جيسن ستاثم). هوبز وشو غير منسجمين لأن الفيلم يطلب منهما ذلك على غرار مارتن ريغز وروجر مورتو من أفلام السلاح الفتاك. بكلمات أخرى، يظن الفيلم أنه يتحفنا بالثنائي المتناقض كأننا لم نشاهد ذلك في السينما من قبل. يجبر الثنائي على العمل انصياعاً لأوامر مديريهما، ويتعاونان لإنقاذ العالم من هجوم إرهابي معاد تدويره من عشرات الأفلام عبر التاريخ السينمائي! ينهمك هوبز وشو في حوارات عن طريقة أي منهما الأنسب للتطبيق، ويهددان بعضهما بعضاً ويسخران من جسدي ووجهي أحدهما الآخر، بالإضافة إلى أشياء أخرى خادشة للحياء، وبالطبع لا ينسى هوبز تذكيرنا بأنه أنقذ العالم في الأفلام الماضية، كأننا يجب أن نأخذه بجدية.

المبالغة سمة بارزة لأفلام «فاست آند فيوريس» ومطلوبة فيها واشتهرت منها، لا نمانع مثلاً في رؤية سيارة تخترق أبراج الاتحاد في إمارة أبوظبي كما حصل في الجزء السابع، فذلك مشهد جميل ليست له سابقة سينمائية، هذه أصالة هذه السلسلة، لكن أن نرى أشخاصاً يقفزون من برج بسلاسل حديد، فهذا تقليد ركيك لأفلام «مهمة مستحيلة»، التي ينفذ مشاهدها توم كروز بنفسه دون بدلاء، ودون اللجوء حتى إلى شبكة أمان. للعلم فإن الكاتب بيرس شارك في كتابة أحد أفلام «مهمة مستحيلة». لا نتوقع قصة ولا أداء من «فاست آند فيوريس»، لكن أن تتحول السلسلة إلى الخيال العلمي الصرف أو تأخذ باتجاه مارفل، فهذا ليس مقبولاً! هذه سلسلة ليست حتى بحاجة إلى نص وثرثرة، لأن قصصها في سباقات السيارات ومغامرات الصعاليك الذين يتحدون رجال القانون والأفكار الغريبة والمذهلة، التي تحول السيارات إلى أكثر من مجرد وسيلة مواصلات أو سباق، ولا تتحمل أبداً قصصاً عن إرهاب بيولوجي أو رجل نصف آلي يهدد بإبادة العالم، لأننا لا نأخذها بجدية، ولأنها ليست بحاجة لخوارق عالم مارفل السينمائي!

في الفيلم كمية من السباقات والمغامرات والتى تظل دائما مستعادة ومكررة دونما ابتكار أو دونما خلق فني يمنحها التميز. لذا تأتي المقارنة.. وهي ليست لصالح الفيلم.. رغم مقدرته على اجتذاب أكبر شريحة من عشاق افلام المغامرات.

