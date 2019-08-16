إضاءات

يفتتح المخرج هيروكازو كوري إيدا، الحائز السعفة الذهبية لمهرجان كان، فعاليات الدورة الـ76 لمهرجان فينيسيا السينمائي، هذا العام بفيلمه الجديد «الحقيقة» بطولة كاترين دينيف وجولييت بينوش وإيثان هوك.

هذه هي المرة الأولى منذ عام 2012 التي يختار فيها المدير الفني لمهرجان فينيسيا ألبرتو باربيرا فيلما من خارج هوليوود كفيلم افتتاح للمهرجان. كانت الافتتاحات الثلاثة الماضية «الرجل الأول» و«تقليص حجم» و«لا لا لاند». ويدور الفيلم حول أيقونة السينما الفرنسية كاترين دينيف التي تلعب دور مغنية بالسينما الفرنسية اسمها فابيان تخوض مواجهات مع ابنتها، التي تلعب دورها الممثلة الفرنسية جولييت بينوش، حول نشر مذكراتها، حيث سيتم نشر الحقائق وتسوية الحسابات واعترافات بأسرار، ويشارك في بطولة الفيلم إيثان هوك.

وقال ألبرتو باربيرا مدير مهرجان فينيسيا في بيان: «بالنسبة لأول فيلم يقوم بإخراجه خارج بلاده، حظي كوري إيدا بشرف العمل مع اثنتين من أقطاب السينما الفرنسية». وأضاف: إن اللقاء بين عالم المخرج الأكثر أهمية في اليابان اليوم وممثلتين محببتين مثل كاترين دينيف وجولييت بينوش أعطى في الحياة انعكاسا شعريا للعلاقة بين الأم وابنتها ومهنة التمثيل المعقدة».

وفي شكره لمدينة البندقية على اختيارها لافتتاح المنافسة، قال كوري ايدا إنه صور الفيلم على مدى 10 أسابيع في الخريف الماضي في باريس.

