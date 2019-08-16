دوليه

أبدى لاعب الوسط الدولي السابق ومدرب تشلسي الحالي فرانك لامبارد تفاؤله واستخرج العِبر الايجابية على الرغم من خسارة فريقه لكأس السوبر الأوروبية أمام مواطنه ليفربول بركلات الترجيح 4-5 بعد تعادلهما 2-2 في نهاية الوقت الإضافي في اسطنبول أول من أمس.

وقال اسطورة تشلسي «اعتقد انه بامكاننا أن نكون افضل، وهناك بعض المجالات حيث أريد ان نتطور من ناحية كيف نلعب بتدرج، ولكني سعيد من الاداء». وتابع «كانت خسارة المباراة مخيبة للآمال، ولكن في حال عكس اداؤنا (امام ليفربول) كيف سيكون موسم تشلسي، فستكون الامور جيدة».

واضاف «من الواضح اننا قدمنا اداء رفيع المستوى في مواجهة فريق يتم بناؤه منذ ست سنوات. اما انا فمدرب جديد لم يمضِ على تواجدي على دكة الاحتياط سوى ستة اسابيع».

واعترف لامبارد بأن حصول ليفربول على يومين إضافيين للتحضير للقاء الاوروبي كان عاملا مؤثرا في سير المباراة بالاتجاه الذي يريده، في اشارة الى خوض تشلسي المباراة الافتتاحية في الدوري على ملعب «أولد ترافورد» الاحد، بعد يومين من مباراة ليفربول امام نوريتش سيتي.

وقال الهداف التاريخي لنادي تشلسي «أن تحصل على يومين إضافيين من الراحة في هذه المرحلة من الموسم، من الواضح أن ذلك يؤثر على تحضيراتك وهو أمر إيجابي بالنسبة لهم». وأردف «ولكن أعتقد ان ذلك سيحصل كثيرا.

لا اريد أن اظهر وكأني أتذمر، وانا سعيد من أدائنا، ولم نخسر المباراة بسبب ذلك ولكن كان الامر مخيبا للآمال بعض الشيء».وواسى لامبارد مهاجمه الشاب أبراهام (21 عاما) وكان الوحيد الذي اهدر ركلته الترجيحية ما منح الفوز لليفربول.

ومنح لامبارد جرعة من الثقة لمهاجمه الشاب بالقول «سيعود أقوى. ما حصل جزء لا يتجزأ من كونه لاعبا على أعلى مستوى وهو ما اصبح عليه تامي (أبراهام) الآن».

وابدى لامبارد رضاه عن المجهود الذي قدمه اللاعب الشاب الاميركي كريستيان بوليسيتش (20 عاما)، الذي لعب اساسيا للمرة الاولى منذ قدومه من بوروسيا دورتموند الالماني، وهو اللاعب الوحيد الذي تعاقد معه تشلسي قبل الحظر في يناير الماضي مقابل 58 مليون جنيه استرليني، لكنه بقي مع وصيف بطل ألمانيا حتى نهاية الموسم.

