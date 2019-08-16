دوليه

سجل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هدفين، ليقود فريقه لوس أنجلوس غالاكسي للفوز على دالاس 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما الليلة الماضية، ضمن منافسات المجموعة الغربية بالدوري الأميركي. وسجل إبراهيموفيتش هدفيه في الدقيقتين 68، و82 من ركلة جزاء.

ورفع لوس أنجلوس غالاسكي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد دالاس عند 36 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة ثانية، فاز أورلاندو سيتي على سبورتينغ كانساس سيتي بهدف نظيف سجله تيشو أكينديلي، في الدقيقة 21، ضمن منافسات المجموعة الشرقية. ورفع أورلاندو سيتي رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع بالمجموعة، وتوقف رصيد سبورتينغ كنساس عند 28 نقطة في المركز العاشر. وفي مباراة ثالثة، تغلب مينيسوتا يونايتد على كولورادو رابيدز بهدف نظيف، سجله داروين كينتيرو في الدقيقة 39، ضمن منافسات المجموعة الغربية.

ورفع مينيسوتا يونايتد رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد كولورادو رابيدز عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.وفي مباراة رابعة، فاز ريال سالت ليك على سياتل ساوندرز بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات المجموعة الغربية.

