دوليه

رفض التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب مان يونايتد، الرحيل عن أولد ترافورد هذا الصيف، رغم عدم حاجة مدربه أولي غونار سولسكاير لخدماته.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن النجم التشيلي كان على وشك الانتقال إلى روما على سبيل الإعارة، بعد موافقة مان يونايتد، لكن الصفقة لم تتم، لعدم رغبة سانشيز في الرحيل.

ورحب مان يونايتد بشدة بإعارة سانشيز، بعد عرض روما استعارته نظير دفع راتبه، الذي يبلغ 505 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

لكن روما بدأ بالفعل في متابعة أهداف جديدة، في ظل تمسك سانشيز بالبقاء في صفوف الشياطين الحمر، من ضمنها ميتشي باتشواي لاعب تشلسي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سانشيز (30 عامًا)، يواجه شبح الابتعاد عن المشاركة نهائيًا مع مان يونايتد، حال بقائه مع الفريق. ويفكر سولسكاير في الاعتماد على الثلاثي، ماركوس راشفورد، وأنتوني مارسيال، وماسون غرينوود، بشكل أساس هذا الموسم.

