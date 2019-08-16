دوليه

أبدى السنغالي ساديو مانيه مهاجم ليفربول شكره للجماهير على دعمهم، عقب التتويج بكأس السوبر الأوروبي، بالفوز على تشلسي بركلات الترجيح (5-4) في إسطنبول، أول من امس.

وقال مانيه عقب اللقاءالذي سجل فيه هدفي ليفربول (2-2): «الجماهير رائعة كالعادة كما تكون عندما يلعب ليفربول».

وتابع: «لدينا أفضل مشجعين في العالم، يسهلون الأمور علينا أحيانا. دائما أقول إننا نلعب بـ12 لاعبا ضد 11، هم يحمسوننا للمضي قدما ومواصلة الفوز».

وأضاف: «كان من المهم حقا الفوز بهذه المباراة، ونحن فخورون وسعداء».

وكان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة قد انتهى بالتعادل (2-2)، ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي حسمها ليفربول (5-4).

