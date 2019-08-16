دوليه

يبدو المهاجم «المشاكس» الإيطالي ماريو بالوتيلي في طريقه الى الانضمام الى نادي بريشيا الإيطالي كما أكدت تقارير صحافية محلية اول من أمس. وذكرت صحيفة «لا غازيتا ديللو سبورت» وشبكة «سكاي» أن بالوتيلي الذي انتهى عقده مع مرسيليا الفرنسي في 30 يونيو الماضي، سينضم الى بريشيا بعقد لثلاث سنوات.

وكان بالوتيلي مرشحا للانتقال الى فلامينغو البرازيلي لكنه فضل الانتقال الى المدينة التي نشأ فيها.

ويأمل بالوتيلي الذي خاض 36 مباراة دولية، في التألق مع فريقه الجديد من اجل تعزيز حظوظه بالعودة الى منتخب بلاده الذي يغيب عن صفوفه منذ حوالي العام وتحديدا منذ خوضه المباراة في تصفيات كأس أوروبا 2020 ضد بولندا في سبتمبر 2018.

ويعود بالوتيلي الى إيطاليا بعد غياب دام ثلاث سنوات علما بأن تجربته الأخيرة في الدوري المحلي كانت مع ميلان معارا من ليفربول الإنكليزي.

ثم دافع بعدها عن ألوان نيس الفرنسي حيث أمضى موسمين سجل خلالهما 43 هدفا، ثم مع جاره مرسيليا لمدة ستة أشهر وسجل 8 أهداف في 15 مباراة.

