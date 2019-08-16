دوليه

يفتقد الجهاز الفني لريال مدريد، بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، خدمات لاعب الفريق داني كارفخال خلال مواجهة سلتا فيغو في مستهل مشواره في الدوري الإسباني غداً. وسيغيب كارفاخال عن اللقاء، نظرًا لتلقيه البطاقة الصفراء الخامسة خلال مواجهة ريال بيتيس بالمباراة الأخيرة من الموسم الماضي، وفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو».

وكان الاتحاد الإسباني وافق مطلع الشهر الحالي، على عدم تطبيق عقوبات الجولة الأخيرة من الليغا في الموسم الجديد، لكن لم يتم التصديق بشكل رسمي على هذا القرار، نظرًا لعدم وجود الوقت الكافي للاجتماع. وأشارت الصحيفة، إلى أنه بجانب كارفاخال، هناك العديد من اللاعبين الذين سيتأثرون بالغياب في الجولة الأولى، وهم: ماكسيموفيتش وغايا وباريخو ويورنتي وإلوستوندو وروغ وميركادو.

وكان ريال مدريد قد أنهى تحضيراته للموسم الجديد، بخسارة ضد روما الإيطالي بركلات الترجيح.

