دوليه

دعم أسطورة كرة القدم الألمانية لوثار ماتيوس، مدرب بايرن ميونيخ الكرواتي نيكو كوفاتش برغم الانتقادات الموجهة اليه، مشيرا الى امكانية دخوله نادي العظماء على غرار أوتمار هيتسفيلد ويوب هاينكس.

وفي مقابلة مع وكالة «فرانس برس» عشية انطلاق الدوري الألماني بمباراة بايرن، حامل اللقب في الأعوام السبعة الماضية، مع ضيفه هرتا برلين اليوم، قال قائد منتخب المانيا بطل العالم 1990 ان كوفاتش بمقدوره السير على خطى المدربين الكبار وقيادة بايرن الى لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال نجم بايرن السابق «اعتقد ان كوفاتش بمقدوره بناء حقبة على غرار أوتمار هيستفيلد، يوب هاينكس وأودو لاتيك».وأضاف ماتيوس البالغ 58 عاما «أحرز الثنائية في ظل ظروف صعبة الموسم الماضي. أظهر ان بمقدوره القتال. هو خبير كروي واعتقد ان هذا الموسم سيكون أسهل له».

ورأى ماتيوس الذي أحرز سبعة ألقاب في الدوري مع بايرن كلاعب، ان كوفاتش «تُرك لوحده» من قبل لاعبين «استمعوا الى اداريي النادي».وتوقع تعاملا أسهل بين كوفاتش ولاعبيه بعد رحيل المخضرمين أمثال الهولندي أريين روبن، الفرنسي فرانك ريبيري والمدافع ماتس هوملس، موضحا «أعتقد ان لاعبيه الشبان لديهم الإمكانات، النوعية والذهنية التي يحتاجها نيكو لتطبيق أسلوبه».

ويعتقد لاعب إنترميلان الإيطالي سابقا انه بمقدور بايرن المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا لأنه «يملك 17 لاعبا على أعلى المستويات، لكنه لا يتحمل اصابة الكثيرين على غرار ما حصل الموسم الماضي».تابع «إذا توج أي ناد ألماني بدوري الأبطال فسيكون هذا النادي بايرن ميونيخ.

ويعتقد ماتيوس ان بايرن لا يزال المرشح الاوفر حظا لخلافة نفسه، مضيفا «استثمر دورتموند أموالا كثيرة، لكن بالنسبة الي لا يملكون نوعية بايرن».

