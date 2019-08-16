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أكد مدير الكرة في النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ أن لاعبي فريقه رامي ربيعة ومعلول جاهزان لمباراة بيراميدز. ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز في الثامنة من مساء غد السبت ضمن منافسات بطولة كأس مصر. وقال عبد الحفيظ إن اللاعبين مصابين بالإجهاد العام فقط ولكنهم في كامل جاهزيتهم للمباراة. وتابع سيد عبدالحفيظ أنهم يبحثون على خروج لائق للاعب فريقه هشام محمد.

وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلي يرغب أيضا في تحقيق أكبر استفادة مادية من اللاعب، موضحاً أن النادي يمتلك أكثر من عرض لضم باسم علي من خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حيث يتم دراسة العروض حاليا لاختيار الأفضل بينهم. وأتم عبد الحفيظ حديثه بالإشارة إلى أن حسين السيد لم يصله أي عروض للرحيل عن القلعة الحمراء. وكان الأهلي واجه فريق اطلع بره بطل جنوب السودان ضمن الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا وحقق فوزًا عريضًا بأربعة أهداف دون رد. وعقد المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي جلسة مع الثنائي رامي ربيعة وعلي معلول لمنحهما بعض التعليمات الفنية.

واكتفى الثنائي بأداء تدريبات جري حول الملعب ثم تأهيل في النادي الصحي دون المشاركة في المران الجماعي الذي شهد مواصلة الثنائي سعد الدين سمير ومحمد محمود أداء تدريباتهما التأهيلية للتعافي من الإصابة التي لحفت بهما.

