محلية

لم يعد أمام اتحاد الكرة سوى الابقاء على المدرب روميو يوزاك لقيادة المنتخب اثناء التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023. ويأتي ذلك وفقا لتوجه عدد من الاعضاء، رغم أن الأغلبية لا ترغب في استمراريته الا أن ضيق الوقت الذي يفصل الازرق عن مواجهتي نيبال واستراليا يومي 5 و10 سبتمبر المقبل، يجعل الكل موافقاً على منحه الفرصة لقيادة المنتخب، وعلى ضوء نتائج تلك المباراتين سيتم تحديد مصيره بالرغم من ان اللغة الطاغية لدى الكثير من الاعضاء ان «يمشي» بغض النظر عما ستسفر عنه المباراتان من نتيجة.

وفي حال تمت الموافقة على هذا التوجة بإقالة المدرب يوزاك فإن البديل المطروح في المرحلة القادمة هو الفرنسي ميلود حمدي مدرب السالمية للاستعانة بخدماته مؤقتا.

وما يدفع للاقدام على مثل هذه الخطوة هو صعوبة التعاقد مع مدرب اجنبي في الوقت الراهن خصوصا ان الازرق يخوض التصفيات، وأي مدرب جديد لن يكون لديه اطلاع كامل على الكرة الكويتية، ومن ثم فإن المدرب الفرنسي حمدي يعرف طبيعة اللاعب الكويتي ويدعم تلك الفكرة الشيخ احمد اليوسف.

وما وضع الاتحاد في هذا الموقف وادخاله في حسابات معقدة بشأن الكرواتي يوزاك هو تعنته منذ فترة طويلة واصراره على استمراريته بالرغم من تخبطاته منذ استلامه المهمة، وحينها الازرق لم يكن مقنعا في ادائه ولم تكن له صورة مقنعة لدى المتابعين من ناحية المستوى مع تخبطات للمدرب.

وعندما تفاقمت الأوضاع وازدادت سوءا عقب نتائج الازرق الاخيرة في بطولة غرب اسيا، لم تكن هناك لمسة فعلية للمدرب واذا ماكان الاتحاد في الفترة الماضية لا يريد اقالته بداعٍ انه سيحمله عبئا ماليا من خلال صرف رواتبه كاملة وفق العقد، لكن يوزاك ظل يتخبط طوال الفترة الماضية وظهر ذلك بوضوح في البطولة الاخيرة واستمر الاتحاد في صرف الرواتب الا ان الاخفاق في غرب اسيا وعدم ظهور الازرق بالشكل المطلوب يعد الخسارة الحقيقية وليست دفع مستحقات المدرب هي الخسارة.

وطالما هذا التفكير في ادارة الامور فلن ينفع اسلوب الترقيع بالاستعانة بمدرب اجنبي اومحلي وهذا اذا حدث سيعيدنا للسنوات الماضية عندما استعانت الاتحادات السابقة بعدد من المدربين العاملين في الاندية المحلية وكانت النتيجة (صفر) طالما أن الترقيع مستمر والحلول وقتية.

حمادة مديراً للتطوير

تتجه النية لدى الاتحاد إلى عدم تجديد عقد مدير التطوير والتدريب د. أحمد عبدالحميد واسناد المهمة الى المدرب الوطني عبدالعزيز حمادة، مع العلم أن اسم المدرب الوطني أحمد حيدر كان مطروحاً إلى جانب حمادة الذي أصبحت حظوظه أكبر لاستلام المنصب.

