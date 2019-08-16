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بدأ الدوري الانكليزي «عشرة مباريات» بنتائج قوية في الاسبوع الاول والذي حصد فيه 27 هدفاً بمعدل هدفين ونصف للمباراة الواحدة. كما جاءت نتائج فرق المقدمة طبيعية ولكنها غزرت بالاهداف التي تفوق بها مان سيتي بخمسة ومان يونايتد باربعة وليفربول ايضا بنفس العدد وهذا دليل على ان فرق الشمال الغربي من انكلترا سيكون لها شأن في هذا الدوري الصعب توقع احداثه فمن يستطيع ان يخمن النتائج القادمة هم من يتابعون مستوى كل لاعب واصابته وانجازه في المباراة السابقة وهذا ما يتم تحليله في التلفزيون عكس ما نقوم به في القناة الرياضية الكويتية ؟ وقد تابعت بعض المباريات خصوصا للفرق التي اشترت وباعت لاعبين من داخل انكلترا فشاهدت انهم يتابعون كل لاعب عن طريق جهاز فني مساعد للمدرب يقترح له بعض الاسماء التي يمكنه الاستعانة بهم مستقبلا في شهر يناير القادم لتدعيم الفريق وهذا ما حصل مع يونايتد في شرائه هذا الشهر للمدافع الدولي لاعب ليستر ماجوير الذي أبلى بلاء حسنا في المباراة الاولى له مع يونايتد... ان القادم سيكون اقوى وامتع للشعب الانكليزى الذي يعشقه الطفل الصغير والطفل الكبير «المسنيين».

وما شدني في هذا الاسبوع هو قلة استخدام تقنية الفار وهذا يدل على ان التحكيم لديهم قد يكون دقيقا اكثر مما هو متوقع ولم اجد اي لاعب يتعذر بالاخطاء لكي يراجعوا الفار. ونشرت بعض المواقع الكروية احصائيات عن الحضور الجماهيري لهذه المباريات فجاءت قياسية وطبيعية خصوصا من الفرق الكبيرة والفرق التي صعدت للدوري الممتاز. لذا فتكامل المستوى الفني والاداري «التنظيمي» من شأنه ان يرفع مستوى الكرة الانكليزية التي ينظر لها الان على انها تجارة مهمة لانكلترا... ياريت يفهم ما اقوله اللي على باللي... والله من وراء القصد.

