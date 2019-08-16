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أكد رئيس اتحاد كرة اليد ناصر صالح أن التوقيع مع مدرب المنتخب الجديد الفرنسي يريم سيلا والجهاز المعاون يأتي ضمن سعي الاتحاد إلى التعاقد مع أفضل الخبرات من أجل اعادة «أزرق اليد» إلى أجواء المنافسات الخارجية وتقديم أفضل المستويات في المشاركات الخليجية والقارية.

وكان صالح في استقبال المدرب الفرنسي أول من امس في مقر الاتحاد حيث وقع الأخير عقد تولي تدريب «أزرق اليد» بشكل رسمي بحضور عدد من أعضاء مجلس الادارة.

وقال صالح إن الاتحاد فضل الاعتماد على المدرسة الفرنسية نظراً لتميزها في الفترة الأخيرة من خلال ظهور العديد من الخبرات الفرنسية في أكثر من بطولة خليجية وعربية وهو ما دفع الاتحاد إلى التعاقد مع المدرب سيلا الذي يمتلك سيرة ذاتية مميزة تؤكد قدرته على قيادة المنتخب في الفترة المقبلة المهمة. ويستعد «أزرق اليد» إلى العديد من الاستحقاقات الخارجية أبرزها التصفيات الآسيوية في قطر من 17 إلى 27 أكتوبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وبطولة كأس آسيا التاسعة عشر (تصفيات كأس العالم 2021 في مصر) والتي ستحتضنها الكويت الفترة من 16 إلى 27 يناير المقبل.

وكان «اتحاد اليد»، تعاقد مع المدرب الفرنسي ومساعده الايسلندي جيرم سفنسون ومدرب اللياقة البدنية الايسلندي اغنار اوسكارسون.

ويملك المدرب سيلا، سيرة ذاتية جيدة، فقد سبق له تدريب فريقين في الدوري الفرنسي هما سيسون رين، وغراند ليتورال والذي حقق معه كأس فرنسا عام 2011 كما تولى مهمة تدريب منتخب بلجيكا.

