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يغادر وفد منتخب كرة الطاولة صباح اليوم إلى العاصمة الهنغارية بودابست لإقامة معسكر تدريبي يمتد لأسبوعين برئاسة نائب رئيس الاتحاد خالد الخضري وبوفد يضم 20 لاعبا من أربعة مراحل سنية مختلفة و5 إداريين وذلك تحضيرا للاستحقاقات القارية والعربية المقبلة.

وتوجه الخضري بالشكر للهيئة العامة للرياضة على دعمها الكبير لجميع الرياضيين، مؤكدا أن هذا الدعم من شأنه أن يحقق رؤية الاتحاد بتطوير القدرات الفنية والبدنية للاعبين لتحقيق أفضل النتائج في المشاركات الدولية المقبلة، لافتا إلى أن أعضاء الاتحاد برئاسة علي الدبوس وجميع أعضاء اللجان العاملة تعمل وفق آلية متناغمة للارتقاء باللعبة على جميع المستويات.

وثمن الخضري حرص واهتمام أولياء أمور اللاعبين خلال فترة الإعداد المحلي التي قاربت الشهرين، الأمر الذي سهل مهمة الجهازين الفني والإداري بتنفيذ المرحلة الأولى من الإعداد المحلي بنجاح وخاصة لمرحلتي الأشبال والناشئين.

من جهته، أشاد المدير الفني للمنتخب صبري جمعان بتوجه رئيس وأعضاء الاتحاد نحو الاحتكاك مع أفضل مدارس كرة الطاولة في العالم؛ لضمان تحقيق الفائدة المرجوة من المعسكرات الخارجية، مضيفا: «ستقام تدريبات المنتخب على فترتين صباحية ومسائية لتطوير مهارات اللاعبين الفنية وزيادة خبراتهم التراكمية، بالإضافة إلى إقامة أكثر من مباراة ودية وتمارين مشتركة مع المنتخبات المتعددة المتواجدة في بودابست في هذه الفترة».

وذكر جمعان إلى أنه سيكون هناك تعاون مشترك مع المدرسة الهنغارية المتخصصة في تعليم وتطوير البراعم بكرة الطاولة «شتاتيستيكا» خلال المعسكر، مشددا على أن اختيار اللاعبين اعتمد أعلى المعايير الفنية في جميع المراحل السنية (تحت 12 و15 و18 سنة والسن العام)، لافتا إلى أن الباب دائما مفتوح أمام المواهب المتميزة من جميع الأندية.

