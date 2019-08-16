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«شباب السلة» إلى البحرين غداً

زيد خلف
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الجمعة 16 أغسطس 2019

يتوجه وفد منتخب الشباب لكرة السلة صباح الغد الى المنامة للمشاركة في بطولة الخليج للمنتخبات التي ستقام في البحرين خلال الفترة من 19 إلى 25 أغسطس الحالي. وتعتبر هذه المشاركة هي الاولى لاتحاد كرة السلة بعد قرار رفع الايقاف الذي استمر قرابة اربع سنوات. وكان وفد المنتخب وصل الاربعاء من العاصمة المصرية القاهرة حيث كان يقيم معسكره التدريبي استعداداً للبطولة اذ لعب خلال المعسكر خمسة مباريات تجريبية فاز بواحدة امام فريق التأمين وخسر البقية امام فرق الاهلي والزمالك والجزيرة والجيش. ويترأس وفد «شباب الازرق» نائب رئيس الاتحاد خليل ابراهيم ويضم عبدالرحمن الناشي وفاضل الداوود اداريان، ومحمد الحميدان مديراً للمنتخب بالإضافة الى الكرواتي ادي دازليتش مدرباً للمنتخب ووليد الهندي مساعداً له و12 لاعباً هم مبارك مشعل وطلال مشعل وسهو الشمري ودعيج المريشد واحمد عناد وراشد الراشد وسلمان الفرج والحسين الحسيني وعبدالعزيز الملا ويعقوب الصفار ونواف الدحيم وعبداللطيف محمد.من جانبه قال: رئيس الوفد ان الفريق عانى خلال الفترة السابقة من الغياب عن الساحة الخليجية بسبب الايقاف، وأضاف: «إن المشاركة في البطولة الخليجية تأتي من اجل اللحاق بالمنتخبات الخليجية التي فاقتنا بالكثير خلال الفترة السابقة من خلال الاحتكاك والمشاركات المتعددة»، وقال ابراهيم ان المنتخب سيحاول بذل كل ما بوسعه لتحقيق نتيجة ايجابية خلال البطولة لرفع اسم الكويت عالياً في المحافل الخارجية.


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