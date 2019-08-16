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أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن تعيين المدرب الصربي ألكسندر ستانوفيتش مديراً فنياً لفريق كرة القدم بالنادي الأبيض لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشف مرتضى عن إتمام الاتفاق مع المدرب الصربي مشيرا إلى أن ستانوفيتش سيصل القاهرة اليوم من أجل تسلم مهمته بشكل رسمي وتوقيع العقود. وسبق للمدرب الصربي له العمل في المنطقة العربية بقيادة نادي القادسية السعودي كما عمل في الدوري الصيني وقاد باوك اليوناني بالإضافة إلى تجربة قصيرة مع ماكابي حيفا الإسرائيلي.

في سياق متصل، توافدت جماهير نادي الزمالك على النادي أول من أمس لشراء تذاكر مباراة الذهاب بين فريقها وديكاداها بطل الصومال التي تقام اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن ذهاب دور الـ64 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف طارق يحيى المدير الفني المؤقت لفريق نادي الزمالك عن القائمة التي تستعد للظهور أمام فريق ديكاداها الصومالي في المباراة. وشهدت قائمة الزمالك ظهور 7 صفقات بداية من ثلاثي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي بالإضافة إلى محمد عبد الشافي وكريم بامبو وإسلام جابر وأشرف بن شرقي بجانب الثنائي العائد من الإعارة محمود عبد الرازق «شيكابالا» ومصطفى محمد.

وشهدت القائمة غياب كل من مصطفى فتحي وخالد بوطيب وإسلام جابر وطارق حامد وفرجاني ساسي لعدم الجهوزية وعبد الله جمعة وأيمن حفني للإصابة بجانب المغربي محمد أوناجم لعدم أحقيته بالمشاركة في الأدوار التمهيدية.

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي: لحراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبوجبل، محمد صبحي. لخط الدفاع: حمدي النقاز، حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي «الونش»، محمد عبد الغني، محمد عبدالسلام، محمد عبد الشافي. لخط الوسط: محمود عبد العزيز، محمد حسن، يوسف أوباما، محمد عنتر، كريم بامبو، محمود عبد الرازق «شيكابالا»، أحمد سيد «زيزو»، إسلام جابر. ولخط الهجوم: أشرف بن شرقي، مصطفى محمد، عمر السعيد.

