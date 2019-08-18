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نظمت جمعية شرق احتفالية على شرف المتقاعدين من بلدية الكويت (فرع شرق)، بحضور الشيخ علي الخليفة الصباح ورئيس الجمعية عبدالله المطيري ود. محمد الكندري ومجموعة كبيرة من الموظفين المتقاعدين والشخصيات العامة في احد المطاعم بمنطقة شرق.

وتأتي هذه الاحتفالية تكريماً للجهود الكبيرة التي قدمها هؤلاء الرجال لبلدية الكويت طوال الاعوام التي قضوها على رأس عملهم وتقديراً للحرص والمثابرة والاخلاص الذي تحلوا به على امتداد فترة عملهم، كما انه يأتي حرصاً من القائمين على جمعية شرق على تكريم رجال المنطقة الذين أفنوا حياتهم في خدمة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وخلال الاحتفالية قام راعي الحفل الشيخ علي الخليفة ورئيس الجمعية عبدالله المطيري بتكريم الحضور وسط أجواء أخوية احتفالية مفعمة بروح المحبة والصداقة.

