الناس

في أجواء ايمانية وبعد انتهاء أركان الحج وأغلب الواجبات ولم يتبق سوى رمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق وطواف الوداع نظمت حملة مشاري فالح المطيري مسابقة ثقافية بطريقة سين جيم شارك فيها ستة فرق مثلوا حجاج الحملة أسفرت عن فوز فريقي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن عبدالعزيز ما جعل اللجنة المنظمة تلجأ للقرعة لحسم المسابقة التي فاز بها فريق أبو بكر الصديق.

وقام رئيس قطاع الصحافة الالكترونية بنقابة الصحافيين الكويتية الزميل الحاج نافل الحميدان بتكريم الفائزين بها.

كما تم التصويت السري لاختيار الاداري المميز والذي أسفر عن اختيار شبه إجماع للحاج برجس الدوسري أبو راجس كما تم تكريم أكبر وأصغر حاج بالحملة وتنظيم مسابقة لجمهور الحجاج المتواجدين في مخيم الحملة في مشعر منى.

