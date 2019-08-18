آخر النهار

البرنامج التلفزيوني «صباح الخير ياكويت» من تلك النوعية من البرامج التلفزيونية، التي تظل محافظة على بريقها وتوهجها لا تسترخي.. ولا تتثاءب.. بل تظل محافظة على لياقتها ومقدرتها على الاستمرارية عبر فريق يعي تماماً معنى أن تواجه جمهور المشاهدين في صباح كل يوم..حيث لا رهان.. إلا التجدد.

ومن يرصد برنامج «صباح الخير ياكويت» يلاحظ تلك العلاقة الإيجابية، بين البرنامج وجمهور المشاهدين، ليس على الصعيد المحلي، بل الى حيث يصل بث القنوات الفضائية الكويتية.

فريق عمل متميز، بكل ما تعني هذه المفردة، على صعيد الإعداد والتقديم والإخراج والإشراف يقدم لنا وجبة إعلامية سخية بمضامينها وإيقاعها العالي والمتجدد.

دائماً هناك ما هو جديد.. ولافت.. يجعل المشاهد في قلب الحدث، ويخرج بالكاميرا من حدود الاستديو لكل ما هو جديد في كويتنا الغالية.

«صباح الخير ياكويت» وجبة إعلامية، تليق بالفترة الصباحية واحتياجاتها، وقبل كل هذا تليق بالمكانة المرموقة التي بلغها الإعلام الكويتي وتلفزيون دولة الكويت.

هكذا نوعية من البرامج التي لاتسترخي، ولا تهدأ، تظل حاضرة في ذاكرتنا.. ترقبها كل يوم، لأنها تمثل النافذة على صباحات الكويت المتجددة.

وعساكم على القوة.

وعلى المحبة نلتقي

