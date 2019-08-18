آخر النهار

نعت وزارة الشؤون الثقافية والمؤسسات الفنية والسينمائية في تونس، نجيب عيّاد، مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية الذي توفي متأثراً بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 66 عاماً. وكتب المركز الوطني للسينما والصورة على صفحته بموقع «فيسبوك»: «السينما التونسية تفقد أحد أهم خادميها». كما نعته مهرجانات سينمائية عربية وغربية منها، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان مالمو للسينما العربية في السويد. عيّاد أحد أبرز منتجي السينما في تونس، وتولى رئاسة مهرجان قرطاج منذ 2018، وجاءت وفاته قبل نحو شهرين من انطلاق دورة هذا العام التي تقام في الفترة من 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر. وكان عيّاد أستاذاً في الأدب الفرنسي بدأ مشواره صحافياً وناقداً قبل أن يتجه للإنتاج السينمائي والتلفزيوني. ومن أبرز الأعمال التي أنتجها عيّاد فيلم «مملكة النمل» للمخرج شوقي الماجري و«الحي يروح» إخراج أمين بوخريص و«صباط العيد» إخراج أنيس لسود.