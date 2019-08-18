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42 عاماً على رحيل ملك «الروك»


صادف أمس الأول ذكرى وفاة أسطورة الغناء الأميركية و«ملك موسيقى الروك»، ألفيس بريسلي، الذي عثر عليه ميتا في شقته في 16 أغسطس من عام 1977. وبعيد وفاته، صرح مصدر رسمي في الولايات المتحدة بأن النجم (42 عاما) قد تعثر في مرحاض منزله، إذ كان يعاني من السمنة المفرطة آنذاك، وحاول الزحف نحو الباب طلبا للمساعدة. وكان النجم قبيل وفاته يعاني من مشكلات صحية غير خافية على أحد، كضعف البصر وارتفاع ضغط الدم، وكذلك عدم انتظام دقات القلب، بحسب «روسيا اليوم». وعلى الرغم مما سبق، رفض الكثير من معجبيه تصديق الرواية الرسمية حول وفاته.


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