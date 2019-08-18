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نيويورك (رويترز) - تعافت أسعار النفط بعد يومين من الهبوط، حاذية حذو أسواق الأسهم، وسط توقعات بمزيد من التحفيز من بنوك مركزية ساعدت في انحسار مخاوف الركود.

لكن مكاسب النفط قيدها تقليص منظمة أوبك توقعاتها للطلب العالمي للفترة المتبقية من العام مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأشارت المنظمة أيضا الى تحديات في 2020 مع ضخ منافسين لها المزيد من الخام، وهو ما يعزز الحاجة للابقاء على اتفاقية تقودها «أوبك» لكبح الامدادات.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 41 سنتا، أو 0.7 في المئة، لتبلغ عند التسوية 58.64 دولاراً للأوقية، بعد أن هبطت 2.1 في المئة في جلسة الخميس و3 في المئة في جلسة الأربعاء.

وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 40 سنتا، أو 0.73 في المئة، لتسجل عند التسوية 54.87 دولار للبرميل بعد هبوطها 1.4 في المئة في جلسة الخميس و3.3 في المئة في جلسة الأربعاء.

وقبيل صدور تقرير أوبك الشهري، لامس برنت أعلى مستوى له في الجلسة عند 59.50 دولاراً للبرميل وجرى تداول الخام الأميركي عند 55.67 دولاراً مع توقع المستثمرين المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي وتحركات للبنك المركزي الأوروبي الشهر القادم للتصدي لنمو ضعيف.

وينهي الخامان القياسيان الأسبوع على مكاسب صغيرة بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر.

وخفض بنك بي ان بي باريبا توقعاته للعام 2019 للخام الأميركي بمقدار ثمانية دولارات الى 55 دولارا للبرميل وخام برنت بمقدار تسعة دولارات الى 62 دولارا للبرميل، مشيرا الى تباطؤ اقتصادي وسط النزاع التجاري.

وما زال سعر برنت مرتفعا حوالي عشرة في المئة عن مستواه في بداية العام بدعم من تخفيضات في الامدادات من أوبك وحلفائها، وفي مقدمتهم روسيا، الذين يشكلون مجموعة تعرف باسم أوبك+.

وفي يوليو اتفقت أوبك+ على تمديد تخفيضات انتاج النفط حتى مارس 2020 لدعم الأسعار.

وزادت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى في سبعة أسابيع على الرغم من خطط لمعظم المنتجين لخفض الانفاق على أعمال الحفر الجديدة هذا العام.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة ان الشركات أضافت ستة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من أغسطس وهى أكبر زيادة منذ أبريل ليصل العدد الاجمالي الى 770 حفارا.

وتراجع عدد حفارات النفط، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، على مدار الأشهر الثمانية الماضية مع قيام شركات الاستكشاف والانتاج المستقلة بخفض الانفاق على أعمال الحفر الجديدة بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الانتاج.

ومن ناحية أخرى، أشار تقرير بيكر هيوز الى أن عدد حفارات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة انخفض بمقدار أربعة حفارات على مدار الأسبوع الى 165 وهو أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 2017.

