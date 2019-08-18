مال وأعمال

استغرق الأمر من 55 أمة افريقية 4 سنوات للاتفاق على اقامة منطقة تجارة حرة يحصد منافعها نحو 1.3 مليار شخص وتخلق كتلة اقتصادية هائلة تقدر قيمتها بـ3.4 تريليونات دولار، في اشارة الى انطلاق عهد جديد في العلاقات وبشرى سارة لعملية التنمية في القارة السمراء. منطقة التجارة الحرة التي أعلنت بلدان الاتحاد الافريقي اقامتها في مارس الماضي، تعد الأكبر من نوعها منذ انشاء منظمة التجارة العالمية عام 1994، ويعول أبناء القارة السمراء عليها في تحسين حركة التجارة البينية وتذليل العقبات التي طال أمدها. لكن لم كل هذا الوقت والجهد في المفاوضات لاقامة هذه المنطقة ما دامت ستعود بالنفع على مواطني البلدان الأعضاء؟ ولم وقع الاختيار على اقامة منطقة تجارة حرة لا اتحاد جمركي (على غرار التجربة الأوروبية)؟ ما الفائدة التي ترجوها الدول عادة من اقامة مثل هذه المناطق؟

لا تعريفات

تعمل منطقة التجارة الحرة والاتحادات الجمركية على خفض أو ازالة العوائق أمام التجارة مثل التعريفات الجمركية وحصص الاستيراد وبالأخص الضرائب التي ترفع كلفة السلع على المستهلك، ما يجعلها في النهاية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المعنية، بحسب موقع «اي نوتس» التعليمي.

منطقة التجارة الحرة أوسع نطاقا وأكبر قدرة على تعزيز النشاط التجاري والاقتصادي بين البلدان من الاتحاد الجمركي (نظريا فقط)، فالأخير ما هو الا اتفاق بين الدول لتطبيق التعريفات والمعايير ذاتها على السلع، واذا دخلت السلعة الى أي دولة وتم تمريرها الى أخرى لا تخضع للرسوم مرة أخرى.

أما منطقة التجارة الحرة فيقصد بها مجموعة من الدول لا تفرض تعريفات جمركية أو ضرائب على السلع والخدمات التي تستوردها من بعضها البعض، ولا تلزم الموردين بحصص معينة من المنتجات التي يوردونها اليها، بحسب «بي بي سي».

الاتحاد الأوروبي هو أكبر اتحاد جمركي والأكثر انتاجية في العالم، على الرغم من أن الصراع الداخلي الناجم عن الفوارق الاقتصادية الهائلة بين الدول الأعضاء خلقت خلافات حادة وأضعفت البنيان الداخلي للاتحاد كثيرا.

عند دخول البلدان في اتفاقية تجارة حرة، فان المصدرين يستفيدون بالاعفاء الجمركي والحماية من التعريفات المقلوبة حيث تكون الرسوم على مكونات الانتاج والمواد الأولية أعلى من نظيرتها على المنتج النهائي، الى جانب الغاء رسوم اعادة التصدير.

بفضل اتساع نطاق التأثير، جرت العادة أن تستغرق المحادثات حول تدشين هذه المناطق سنوات عدة، فطول المدة ليس مقتصرا على التجربة الافريقية فحسب، ورغم امكاناتها الواعدة فقد تنص الاتفاقية على استثناء بعض المنتجات والخدمات.

لا يمكن لأعضاء الاتحاد الجمركي التفاوض بشأن اتفاقيات تجارة حرة مستقلة خاصة بهم مع دول لا تنتمي الى الاتحاد بخلاف مناطق التجارة الحرة، مثل رابطة التجارة الحرة الأوروبية (تكتل للتجارة الحرة في أوروبا).

في حين يسمح لأعضاء الرابطة بتصدير سلعهم الى دول الاتحاد الجمركي الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، فانهم لا يزالون يحتفظون بسلطة الدخول في اتفاقيات تجارة حرة قد تتعارض مع الشروط التي تفرضها بروكسل.

الهدف من الاتحاد الجمركي على عكس المناطق الحرة هو السعي الى تقريب الدول الأعضاء بعضها من البعض بشكل أكبر، فمناطق التجارة الحرة مثل «نافتا» في أميركا الشمالية أقل تماسكا، اذ تتبع كل دولة من الدول الأعضاء سياسة تعريفات مختلفة عن الأخرى.

في الاتحاد الأوروبي، رغم الخلافات، ما يزال الأعضاء مجمعين على معايير العضوية التي من بينها اتباع نظام تعريفة خارجية موحد (للتعامل مع البلدان غير الأعضاء)، وبالنسبة للمناطق الحرة مثل «نافتا» فقد كان جليا مؤخرا افتقارها للتماسك السياسي مثل الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي.

شكل آخر للمناطق الحرة

أحد أشكال ومفاهيم مناطق التجارة الحرة هو «منطقة تجهيز الصادرات» أو منطقة «معالجة الصادرات»، وهي الخيار الأفضل بالنسبة للبلدان النامية التي تبحث عن ثورة وتحول اقتصادي يجعلها جزءا من سلسلة الامداد العالمية، بحسب موقع «ذا بلانس».

بالاضافة الى تحليه بفوائد المنطقة الحرة العادية، يوفر هذا الشكل حوافز أخرى مثل الاعفاءات من بعض أنواع الضرائب واللوائح التجارية الأخرى، ويطلق عليه أيضا اسم «منطقة تنمية اقتصادية» أو «منطقة اقتصادية خاصة».

في حين يركز المفهوم الواسع لمناطق التجارة الحرة على ربط البلدان ببعضها البعض تجاريا، فان «المنطقة الاقتصادية» تقوم بواسطة الحكومة في منطقة ما داخل نطاق الدولة بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق المزيد من الوظائف وتوسيع القاعدة الصناعية والتقنية.

هناك نحو 130 دولة لديها مناطق تجهيز صادرات داخل حدودها، لكن بالنسبة للبلدان النامية فان مكاسبها من هذا المفهوم تتمثل في زيادة النقد الأجنبي عبر زيادة التصدير، وخلق فرص عمل، وادخال التقنيات الحديثة للبلاد.

