مال وأعمال

«رويترز»: تراجعت أسعار الذهب مع صعود الأسهم والدولار، لكن المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي والافتقار الى الوضوح فيما يتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ساعدا المعدن النفيس على تسجيل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة الى 1513.17 دولاراً للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، لكنه ينهي الأسبوع مرتفعا أكثر من واحد في المئة.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب 0.5 في المئة لتبلغ عند التسوية 1523.60 دولار للأوقية.

وقادت آمال في مزيد من التحفيز الرسمي للاقتصاد وانحسار صعود سوق السندات، موجة صعود واسعة للأسهم الأميركية في ختام أسبوع مضطرب.

ومن ناحية أخرى ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، الى أعلى مستوى في أسبوعين.

وصعد الذهب أكثر من 100 دولار منذ بداية الشهر وسط هبوط عوائد السندات العالمية وهو ما يسلط الضوء على التوترات التجارية وسلسلة بيانات اقتصادية مخيبة للآمال حول العالم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة الى 17.13 دولار للأوقية، لكنها سجلت ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب.

وصعد البلاتين 1.1 في المئة الى 848.00 دولارا للأوقية بينما زاد البلاديوم 0.3 في المئة الى 1448.83 دولاراً للأوقية.

