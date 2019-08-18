مال وأعمال

يرى بنك «جي.بي.مورجان تشيس» أن التعريفات الجمركية لا تزال مصدر الخطر الأكبر بالنسبة للأسهم الأميركية، مشيراً الى أن الشركات قد تتضرر سلباً في عام 2020 من تلك الرسوم.

وأوضح خبراء استراتيجيون في البنك بقيادة «دوبرافكو لاكوس بوجاس» في مذكرة نقلتها وكالة «بلومبرج» الأميركية، أن التعريفات تظل أكبر مصدر للمخاطر بالنسبة للأسهم.

وخفض البنك تقديراته لأرباح الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال العام المقبل الى 177 دولاراً للسهم مقارنة مع 178 دولاراً في السابق، بسبب تأثير التعريفات المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ يوم 1 سبتمبر

جدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر ارجاء فرض تعريفات جديدة على بعض السلع الصينية الى شهر ديسمبر المقبل بدلاً من سبتمبر القادم.

وحذر «جي.بي.مورجان» من أن الشركات الصغيرة لديها قدرة محدودة على تمرير التكاليف الى الموردين والمستخدمين النهائيين.

ويرى البنك الأميركي أن الرسوم الجمركية ستكلف كل أسرة حوالي 1000 دولار سنوياً في المتوسط مع الجولة الجديدة من التعريفات البالغة 10 في المئة لترتفع من 600 دولار في المراحل السابق من الحرب التجارية.

وقال الخبراء ان هذه الخسائر سوف تفسد الى حد كبير الفوائد جراء التخفيضات الضريبية التي بلغ متوسطها حوالي 1300 دولار لكل أسرة.

ومع ذلك، يرى «جي.بي.مورجان» أن الضرر المباشر نسبياً للمستهلكين من الرسوم الجمركية الجديدة قبل انتخابات عام 2020 يشير الى أن هناك فرصة جيدة» لعكس القرار.

ومن ناحية اخرى حذرت محللة في بنك «جي.بي.مورجان» من أن ينهي سوق الأسهم الأميركية المرتفع منذ بداية العام وحتى الآن، تلك الارتفاعات في الربع الحالي.

وقالت جاسلين يو ستراتيجية الأسواق العالمية في المصرف الأميركي في تصريحات لمحطة «سي.ان.بي.سي» الأميركية، ان المراجعة الهبوطية لتوقعات الأرباح للعام المقبل قد تكون السبب في الموجة البيعية المحتملة.

وأضافت: «المحللون يتوقعون الآن نمو الأرباح بنحو 14 في المئة في 2020، والتي تبدو مرتفعة نوعاً ما بالنظر الى ضعف توقعات الاقتصاد العالمي».

