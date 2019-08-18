مال وأعمال

أصدرت شركة الخطوط الجوية الكويتية العدد الجديد من مجلة «البراق» لشهري أغسطس- سبتمبر 2019 وذلك في إطار حرصها المتواصل والمستمر على اطلاع المسافرين ومتابعيها على أهم وآخر أخبارها والتقارير السياحية المنوعة.

وفي هذا الشأن، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الجوية الكويتية، ورئيس تحرير مجلة البراق، فايز العنزي أن عدد مجلة «البراق» لشهري أغسطس سبتمبر 2019 يتزامن اصداره مع العطلة الصيفية، حيث أن الخطوط الجوية الكويتية أطلقت 8 وجهات جديدة صيفية تلبية لرغبات العملاء وذلك لتمنحهم خيارات متنوعة وكثيرة، مشيراً إلى أن اختيارات تلك الوجهات الـ8 جاءت بناءً على دراسات حصيفة تتناسب مع احتياجات العملاء، كما يسلط العدد الضوء على احدى وجهات شركة الخطوط الجوية الكويتية الصيفية وهي شرم الشيخ المدينة الساحرة الملهمة عروس البحر الأحمر والتي يقصدها كثير من سياح العالم للاستمتاع بشواطئها والاستجمام في منتجعاتها الخاصة، كذلك خصصت الخطوط الجوية الكويتية تقرير عن الحج حيث يتناول التقرير تاريخ سفر الحجاج الكويتيين في الماضي والحاضر» .

وأضاف العنزي: «يتضمن الإصدار الحالي كذلك العديد من المواضيع الشيقة كتسليط الضوء على واحد من أهم الأماكن الفنية التراثية داخل دولة الكويت، والذي يعد مقصدا لكل الباحثين والمهتمين في مجال الفنون والعمارة والحياكة التراثية وهو «بيت السدو» وتستضيف (البراق) كذلك علماً من أعلام دولة الكويت ورائداً من رواد الكلمة خصوصاً الوطنية منها، صاحب المفردة البراقة الشاعر الكبير بدر بورسلي، وتلتقي «البراق» أيضاً مع أحد رواد العمل في الخطوط الجوية الكويتية وهو خالد البريكان مدير دائرة المشتريات الاسبق والذي يعد الموظف رقم 7 في الشركة وهو خير شاهدٍ على تاريخ الكويتية».

وأردف العنزي قائلا: «يحتوي العدد على أهم وأحدث أخبار الخطوط الجوية الكويتية مثل توقيع الشركة اتفاقيتين مع (IGA) لتشغيل المطارات والخطوط الجوية التركية، اضافة إلى توقيع الشركة مذكرة تفاهم مع شركة ( بالفي ) الهولندية لتصنيع السيارات الطائرة حيث ستقوم الكويتية بصيانة سيارات «بالفي » الطائرة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، واطلاق الخطوط الجوية الكويتية خدمة الروبوت الآلي (إسألني) للرد على استفسارات المسافرين عبر مبنى الركاب رقم 4، كما وقعت الشركة عقدا مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة KIPIC لتقديم خصومات على أسعار تذاكر السفر واخيراً توقيع الشركة اتفاقية مع شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) إطلاق خطة تطوير الخدمات في مطار الكويت الدولي».

واختتم العنزي بالقول ان الخطوط الجوية الكويتية تسعى دائما بأن تقدم لقرائها من خلال (البراق) مواضيع شيقة ومتنوعة تناسب جميع الشرائح.

