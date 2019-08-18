مال وأعمال

اختتم «مول 360»، وجهة التسوق الرائدة في دولة الكويت، عروضه وفعالياته الاحتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على افتتاحه وتزامناً مع عيد الأضحى المبارك وسط إقبال شديد من الزوار الذين أشادوا بعروضه العالمية الشيقة والمتنوعة والتي استمرت من 12 حتى 14 من الشهر الحالي.

حيث قدم المول العديد من العروض الاستعراضية العالمية اللافتة والممتعة والتي اثارت البهجة في نفوس الزوار من جميع الفئات العمربة، حيث استمتع الزوار بمشاهدة عروض الباركور المتنوعة وعروض حركية استعراضية وعرض مميز خاص مستوحى من الفنون المسرحية الخاصة بهوليوود طوال الفترة الاحتفالية.

