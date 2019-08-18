مال وأعمال

أشار تقرير شركة «Ofeed» الى ان الدولار الأميركي عاد إلى الارتفاع خلال تداولات الأسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوياته في أسبوعين وذلك بعد التحسن الذي شهدته البيانات الأميركية التي صدرت خلال الأسبوع، مما يخفف من التوترات في الأسواق ويزيد الطلب على العملة الفيدرالية.

ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من العملات الرئيسة بنسبة 0.9 في المئة خلال الأسبوع الماضي ليسجل اعلى مستوياته منذ أسبوعين عند 98.16.

ارتفاع مستويات الدولار جاء بعد عودة الثقة بعض الشيء لدى المستثمرين في الأسواق في ظل تحسن البيانات الاقتصادية الأميركية التي أسهمت في تقلص التوقعات بالركود الاقتصادي في أكبر اقتصاد في العالم.

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر يوليو، لتشهد معدلات التضخم ارتفاع مقارنة مع القراءة السابقة، ولكن التوقعات تشير أن هذا التحسن في معدلات التضخم قد لا يكون كافلتغيير البنك الاحتياطي الفيدرالي لنظرته المستقبلية للسياسة النقدية.

مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر يوليو في الولايات المتحدة الأميركية ارتفع بنسبة 0.3 في المئة ليوافق التوقعات وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 0.1 في المئة، بينما ارتفع المؤشر الجوهري بنسبة 0.3 في المئة دون تغير عن القراءة السابقة وكانت التوقعات بنسبة 0.2 في المئة.

تحسن معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر السابق قد لا يكون بالأمر الكافي لدفع البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير نمط سياسته النقدية بعد ان خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.

من جهة أخرى نجد ان مستهدف التضخم للبنك الفيدرالي عند المستوى 2 في المئة، وهو يفضل استخدام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الذي ارتفع بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي.

هذا وقد شهدت مبيعات التجزئة الأميركية تحسن كبير خلال شهر يوليو مقارنة مع التوقعات والقراءة السابقة، حيث قام المستهلكون بزيادة المشتريات مما ساعد على تراجع مخاوف الأسواق المالية وكون الاقتصاد العالمي قد يتجه إلى الركود.

مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأميركية ارتفع خلال شهر يوليو بنسبة 0.7 في المئة وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.3 في المئة وقد تم تعديل القراءة السابقة لتصبح مرتفعة بنسبة 0.3 في المئة بعد أن تم تعديلها من ارتفاع بنسبة 0.4 في المئة.

أما عن مؤشر مبيعات التجزئة الجوهري فقد ارتفع بنسبة 1 في المئة من ارتفاع سابق بنسبة 0.3 في المئة بعد أن تم تعديلها من ارتفاع بنسبة 0.4% وكانت التوقعات بنسبة 0.4 في المئة.

تحسن التضخم في بريطانيا

استطاع الجنيه الإسترليني الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بعد أربعة أسابيع متتالية من الهبوط، يأتي هذا الارتفاع بعد تسجيله أدنى مستوى منذ منتصف شهر يناير لعام 2017، وذلك بعد أن وجد الدعم من بيانات التضخم وبيانات مبيعات التجزئة عن الاقتصاد البريطاني.

ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1 في المئة خلال الأسبوع الماضي مقابل الدولار وسجل أعلى مستوى عند 1.2170 بعد أن كان قد سجل أدنى مستوى منذ بداية عام 2017 عند 1.2015.

شهدت معدلات التضخم في بريطانيا تحسناً كبيراً خلال شهر يوليو ليخالف التوقعات ويتخطى مستهدف البنك المركزي البريطاني عند 2 في المئة، الأمر الذي يزيد من كلفة المعيشة في المملكة المتحدة قبل التوصل لاتفاق لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في بريطانيا خلال شهر يوليو سجل ارتفاع بنسبة 2.1 في المئة وكانت القراءة السابقة بنسبة 2 في المئة بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 1.9 في المئة، أما عن المؤشر الجوهري السنوي فقد سجل ارتفاع بنسبة 1.9في المئة بعد ان كانت التوقعات والقراءة السابقة بنسبة 1.8 في المئة.

في وقت سابق من هذا الشهر، توقع البنك المركزي البريطاني أن يتراجعالتضخم في أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات إلى أقل من 1.6 في المئة في الربع الأخير من هذا العام، ليعكس انخفاض أسعار النفط التقليص الحكومي على فواتير الطاقة المنزلية.

لكن التراجع الكبير الذي شهده الجنيه الإسترليني أخيراً أسهم بشكل كبير في دعم مستويات التضخم في بريطانيا الأمر الذي دفع أسعار المستهلكين إلى تخطي مستهدف البنك عند 2 في المئة خلال الشهر الماضي.

هذا وقد أعلنت بريطانيا عن ارتفاع غير متوقع في مبيعات التجزئة خلال شهر يوليو وذلك في ظل التزايد الكبير في المبيعات عبر الانترنت وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطني.

مؤشر مبيعات التجزئة أظهر ارتفاع بنسبة 0.2 في المئة خلال الشهر الماضي مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.3 في المئة بينما قد تم تعديل القراءة السابقة لتشهد ارتفاع بنسبة 0.9 في المئة.

القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة شهد ارتفاع بنسبة 3.3 في المئة ليتخطى التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.6 في المئة وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 3.8 في المئة.

التسوق عبر الانترنت احتل المرتبة الأولى في الارتفاع ليقفز بنسبة 6.9 في المئة كما ارتفع على المستوى السنوي بنسبة 12.7 في المئة.

الملاذات الآمنة

بعد أن ارتفعت مستويات الين الياباني خلال الأسبوع الماضي وسجل اعلى مستوياته منذ نهاية شهر ديسمبر لعام 2018، بدأت مكاسب الين في التراجع بشكل ملحوظ قبل أن يغلق تداولات الأسبوع على انخفاض مقابل الدولار.

سجل الدولار مقابل الين الياباني أدنى مستوياته منذ نهاية العام الماضي عند 105.05 قبل أن يعود إلى الارتفاع من جديد ليسجل أعلى مستوى عند 106.97.

استمر الين الياباني في الارتفاع في أسواق العملات مع استمرار التوترات الجيوسياسية التي دفعت المستثمرين إلى اللجوء إلى العملة اليابانية باعتبارها عملة الملاذ الآمن، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أكثر من سبعة أشهر.

عدم الثقة لدى المستثمرين في ظل الأزمات التي تتعرض لها الأسواق ساعد على تزايد الطلب على الين الياباني كملاذ آمن، ففي ظل أزمة العملة في الأرجنتين والاضطرابات في هونغ كونغ وتزايد المؤشرات التي تدل على تدهور معدلات النمو العالمي، لم يجد المستثمرين استثمار أفضل من الين الياباني.

ولكن تحسن البيانات الأميركية وتعافي مستويات الدولار قد دفع الين الياباني إلى التراجع مجدداً مقابل الدولار ليعود إلى الانخفاض مع نهاية الأسبوع.

