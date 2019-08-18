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مخاوف انتشار الركود


ذكر التقرير ان الدولار سيخضع لاختبارات جدية هذا الأسبوع حيث سيتم الاعلان عن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي عن شهر يوليو، ومن المتوقع أن يبحث المتداولون عن تفاصيل عملية التصويت من قبل أعضاء اللجنة الفيدرالية بعدما قامت بخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ عشر سنوات. يمكن أن يكشف محضر الاجتماع مدى ميل أعضاء اللجنة الفيدرالية نحو خفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة مع انتشار مخاوف الركود وتصاعد حجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. أيضا قد يحظى تقرير مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي الأولي عن شهر أغسطس ببعض الاهتمام حيث سيعكس حالة الأنشطة الاقتصادية في الربع الثالث. أخيرا وليس أخرا، من المقرر أن يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطابا بعنوان «تحديات السياسة النقدية» في ندوة جاكسون هول للسياسة الاقتصادية.


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