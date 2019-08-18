مال وأعمال

استفاد الذهب من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع مخاوف الركود وتباطؤ النمو العالمي ليسجل مستوى قياسي جديد عند 1534 دولاراً للأونصة.

ستعتمد أسعار الذهب هذا الأسبوع على الحالة العامة في الأسواق ففي حالة استمرار المخاوف من الممكن أن يكتسب الاتجاه الصاعد مزيد من الزخم. فيما يتعلق بالنفط، فقد وجدت الأسعار بعض الدعم بنهاية الأسبوع الماضي في الأسبوع المنصرم بعد أن أظهرت بعض البيانات ارتفاعا في مبيعات التجزئة الأميركية ما ساعد على تخفيف المخاوف من الركود في أكبر اقتصاد في العالم.

ستعتمد تحركات أسعار النفط على حالة التفاؤل أو التشاؤم في الأسواق في حالة حدوث أية مستجدات في المفاوضات الأميركية الصينية وتقرير الحكومة الأميركية الأسبوعي عن حجم مخزونات النفط الأميركية.

