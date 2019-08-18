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مال وأعمال

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اليورو بدأ خطط التحفيز


سيعطي محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي نظرة معمقة للظروف الاقتصادية التي أثرت على قرار تحديد أسعار الفائدة وخطط التحفيز الاقتصادية مما قد يؤثر على تحركات اليورو هذا الأسبوع.
أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فسيركز المستثمرون على مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي المركب الأولي في منطقة اليورو، والذي قد يظهر تراجعا بسيطا في النمو في شهر أغسطس إلى 51.1 من 51.9 في يوليو. من أبرز التقارير أيضا القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين عن شهر يوليو في منطقة اليورو والذي من المتوقع أن يستقر عند 1.1 في المئة على أساس سنوي.


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