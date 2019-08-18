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مال وأعمال

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توقعات الأسبوع المقبل


ستعكف الأسواق المالية هذا الأسبوع على متابعة محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأميركي في ظل التباين الواضح فيما يتعلق بخفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة وذلك في ظل مخاوف وقوع الاقتصاد الأميركي في حالة ركود اقتصادي وتباطؤ وتيرة النمو العالمي.
أيضا من الممكن أن نرى مجموعة كبيرة من العناوين المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال اجتماع قمة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي جاكسون هول في وايومنغ المزمع اقامتها من 22 إلى 24 أغسطس. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتابع الأسواق حالة الشد والجذب في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.


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