مال وأعمال

أعلن الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» أنه تشاور مع مستشاريه من أجل شراء جزيرة «غرينلاند» الدانماركية، وانتشر هذا الخبر كالنار في الهشيم عبر وسائل الإعلام العالمية، وعرف عن هذه الجزيرة اكتساؤها بالجليد كونها جزيرة قطبية، فضلاً عن تمتعها بحكم ذاتي، وفقا لـ «التايم».

وأبدى «ترامب» اهتمام واشنطن بشراء «غرينلاند» كرئيس للولايات المتحدة، ورغم أن العرض غير معقول كون وزارة الخارجية بالجزيرة أعلنت أنها ليست للبيع ولكن ترحب بالاستثمار، إلا أن الأمر يحمل طابعاً استراتيجياً وتاريخياً، فلا يعد «ترامب» أول رئيس أميركي يعرض شراء الجزيرة.

وصرّح الساسة الدانماركيون بأن بلادهم لا يمكنها بيع خمسين ألف مواطن على غرينلاند لأميركا، إن الأمر برمته سخيف.

بُعد تاريخي

بالنظر إلى تاريخ الولايات المتحدة، نجد أن هذه الدولة تشكلت عن طريق بيع الأراضي لها، فقد اشترت «لويزيانا» و«ألاسكا» بالإضافة إلى معاهدة «جوادالوب هيدالجو» التي تم بواسطتها بسط السيطرة على أكثر من صف اليابسة في البلاد، وليست الأرض الوحيدة التي تبسط واشنطن هيمنتها عليها بالبيع والشراء.

وفق اتفاقية شراء «لويزيانا» عام 1803، اشترت الولايات المتحدة أراضي في شمال أميركا من فرنسا مقابل 15 مليون دولار، وفي عام 1867، اشترت الولايات المتحدة «ألاسكا» من روسيا مقابل 7.2 ملايين دولار، وفي عام 1917، اشترت جزر تسمى «ويست إنديز» من الدانمارك مقابل 25 مليون دولار وأسمتها جزر العذراء.

رغم بيع جزر العذراء، إلا أن الدنمارك تبدو متمسكة بشكل مختلف بـ «غرينلاند»، ورفضت كل المحاولات السابقة من أميركا لشراء الجزيرة، وكشفت «التليغراف» أنه تحت رئاسة «هاري ترومان»، عرض وزير الخارجية آنذاك «جيمس بيرنز» 100 مليون دولار لشراء «غرينلاند» قائلا إنها مجرد جزيرة من الجليد لا فائدة منها لكن أهميتها الاستراتيجية لأميركا كبيرة.

قبل ذلك، عام 1867 أثناء رئاسة «أندرو جونسون»، عرضت الولايات المتحدة شراء «غرينلاند»، والآن، يرى «ترامب» وفريقه أن الجزيرة تمثل طابعاً استراتيجياً ومصلحة مهمة للأمن القومي الأميركي.

ما أهمية «غرينلاند»

تمتلك أميركا قاعدة جوية ضخمة على أرض «غرينلاند» تقع على بعد مئات الكيلومترات من الدائرة القطبية، ويستخدمها سلاح الجو والدفاع الجوي، ويوجد بها محطة رادار ضمن منظومة صواريخ باليستية ومنظومة إنذار مبكر.

تأتي الأهمية الاستراتيجية والعسكرية للولايات المتحدة في الوقت الذي تتزايد فيه أنشطة روسيا في هذه المنطقة الأمر الذي يثير قلق الدانمارك وأميركا على حد سواء.

لم يصدق وزير الخارجية الأميركي الأسبق «بيرنز» فيما قاله عن أن «غرينلاند» مجرد مساحة من الجليد، ففي ظل ارتفاع درجة حرارة الأرض والتغيرات المناخية، بدأ الجليد في الذوبان، وأطلقت وكالة «ناسا» باحثيها لدراسة المنطقة وما طرأ عليها.

لكن بعيداً عن الأبحاث العلمية، وتحت الجليد، تزخر الجزيرة بكميات هائلة من موارد الطاقة والمعادن مثل خام الحديد والرصاص والزنك والألماس والذهب والنحاس واليورانيوم والنفط، وأصبح من الممكن استخراج كل هذه الثروات.

يريد الساسة المحليون استغلال كل هذه الموارد والثروات تحت أعين الدنمارك التي لاتزال تدعم الجزيرة اقتصادياً بالطبع لأنها لم تنظر تحت أقدامها وبالتالي، فإن «كوبنهاغن» لن تتخلى عن «غرينلاند» بسهولة.

ماذا لو وافقت الدنمارك.. بكم تقدر قيمة «غرينلاند»؟

تصر الدنمارك وساسة «غرينلاند» على أن الجزيرة ليست للبيع، ولكن ماذا لو وافقت الأطراف المعنية، بكم ستقدر قيمة «غرينلاند» بعد اكتشاف الثروات والمعادن المشار إليها بدلاً من اعتبارها في الماضي مجرد مساحة من الجليد؟

بالطبع، سيعتمد أي سعر على مدى الحاجة الملحة لأميركا وإدارة «ترامب» لشراء الجزيرة، وحتى الآن، لا تبدو نوايا البيت الأبيض واضحة، ووفقا لـ «سي إن إن»، ربما تقدر قيمة الجزيرة حاليا بنحو 1.3 مليار دولار بناء على القيمة المعروضة عام 1946 المقدرة بمئة مليون دولار.

لكن هذه القيمة كانت مقابل مساحة قطبية من الجليد لا أهمية اقتصادية لها، أما الآن، وفي ظل الثروات المدفونة تحت هذا الجليد، فإن السعر المطلوب سيكون مرتفعاً للغاية وربما يصل إلى تريليون دولار.

سيكون من غير العقلاني الظن بأن إدارة «ترامب» تسعى لشراء «غرينلاند» للحصول على موارد الطاقة والمعادن نظراً لأن طبيعة المناخ في هذه المنطقة قاسية ستجعل من الصعب والمعقد استغلال ثرواتها.

