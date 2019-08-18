مال وأعمال

تعد شركة الخطوط الجوية الكويتية «الناقل الوطني» ضمن المؤسسات الاقتصادية الرئيسة في الكويت ويقع على عاتقها تنمية قطاع مهم من القطاعات الاقتصادية وهو قطاع النقل الجوي وفي هذا الإطار حققت «الخطوط الكويتية» نقلة نوعية في الاونة الأخيرة وذلك مع تحديث أسطولها وهيكلة استراتيجيتها وخططها لتصبح في مصاف المنافسة العالمية بالطائر الأزرق الذي يحمل راية الكويت.

ومن هذا المنطلق تحرص ادارة «الكويتية» على تقديم خدماتها بجودة ورفاهية عالية، ولاشك أن التميزوالجودة يمثلان قيمة مضافة للناقل الوطني، وفي مقابل ذلك تلتزم «الكويتية» بتوفير المزيد من عناصر الرفاهية وتعزيز سبل الأمن والصحة والسلامة لركابها إلى جميع الوجهات وهو الأمر الذي يكبدها كلفة مالية اضافية فضلا عن ذلك تبذل المزيد من الوقت والجهد لتقديم خدمة مميزة.

ورسالتنا في هذا التقرير تكمن في توجيه نظر الجميع من المواطنين والمقيمين ومن اختاروا «الناقل الوطني» للسفر أن يحرصوا على هذه الأصول التشغيلية كممتلكات عامة وايضا المحافظة على مواقعهم من مقصورات الطائرات بدءاً من الجلوس على المقاعد وانتهاء بفك رباط حزام الأمان تمهيداً للنزول من سلم الطائرة، وذلك لنترك خلفنا صورة أخلاقية وسلوكية تعكس السلوك الحضاري لاسيما ومع دخولها إلى مراكز التجهيز والصيانة والتنظيف والتعقيم في المحطات العالمية والإقليمية حيث تنكشف السلوكيات الجيدة من الرديئة للركاب أمام فريق العمل في البلد الذي يقوم بتجهيز الطائرة لتعود مجددا للإقلاع والطيران وهي على أفضل حال وبأعلى درجات النظافة ويجب علينا جميعا أن نتذكر دائماً عند التخلص من أي نفايات ونحن في الطائرة أن نضعها في الأكياس المتوفرة لذلك بكل مقعد وفي حال عدم توفرها أن نسلمها لطاقم الضيافة عند المرور الدوري خلال الرحلة ، فضلاً عن ذلك يجب علينا كشعوب متقدمة ومتحضرة أن نتعامل عند استدعاء احد افراد الطاقم بالتقدير والاحترام كما يجب ان نتلمس المرونة والسلوك الحضاري في التعامل معهم كونهم يقدمون لنا خدمة شخصية. وفيما يلي التفاصيل: وفي هذا الصدد، نود ان نوجه علم البعض ممن يعتبرون ان التعامل بقسوة وعنف وبأسلوب غير حضاري مع مقاعد أو أحزمة أو طاولات وأرضيات وحمامات الطائرة أو مع أحد افراد الطاقم أمر طبيعي أمام القيمة المالية التي سددها، بل على العكس إن الحرص على التعامل بالسلوك الحضاري وترك المرافق العامة بحالة جيدة ومنها «الناقل الوطني»، إنما يعكس الحرص على حماية المال العام ومكتسبات ومقدرات وممتلكات الوطن وتنمية موارده التي هي في الواقع ملك لعموم ابناء المجتمع .

وفي هذا التقرير حرصت «النهار» على الانتقال لمقرومركز تجهيز الطائرة بمبنى مطارالكويت الدولي لتعرض امامكم الصورة الواقعية للجهود الضخمة والسريعة التي تبذل خلال دقائق لتجهيز وتنظيف وتعقيم الطائرة تمهيدا لخروجها إلى موقع نقل الركاب ومن ثم الإقلاع لوجهتها المقررة. ويهدف هذا التقرير لتوجيه رسالة لتعزيز الدورالمجتمعي من جهة وبهدف المحافظة على طائرات «الناقل الوطني» من جهة أخرى، لاسيما ومع الاستمرار في قدوم الطائرات الفاخرة والحديثة والتي بدات شركة الخطوط الجوية الكويتية في تسلمها ضمن خطتها لتحديث أسطولها والتوسع في وجهاتها وخدماتها من أجل تقديم خدمات مميزة وتنافسية امام مثيلاتها من شركات الطيران في المنطقة ولتصبح ذات قيمة مضافة تحقق موردا مالياً مضافاً للمال العام بدلاً من ان نكبده الخسائر نتيجة للإهمال والتهاون وعدم الاكتراث بما يتوفر لنا من خدمات ورفاهية وجب علينا الترابط والتكاتف لحمايتها من التخريب والإفساد.

لا تقتصر حركة تشغيل الطائرة على الإقلاع والهبوط وجني الأرباح بل هناك العديد من الجهود والإجرءات التي تتبع من أجل تسهيل التشغيل للوجهات ولا تقتصر مخاطر الطائرات على الأعطال الفنية أو الحوادث الإرهابية أو حتى الطقس الرديء، وإنما تمتد أيضًا إلى أوجه النظافة العامة والصيانة الدورية والتي تفتقر إليها معظم الطائرات، من أجل قضاء عطلات ممتعة أو رحلات عمل مهمة.

جهود مكثفة

وبينما تبدو الطائرات من الخارج فاخرة ولامعة وبراقة فإنها تحتاج من الداخل إلى تكرير الهواء وتغيير الرائحة نظراً لما يقضي الركاب المسافرون بها ساعات طويلة ولذا بمجرد نزول الركاب تتحرك الطائرة إلى مركز التجهيز والصيانة على الفور للتنظيف والتعقيم والصيانة واستبدال المناديل والبطانيات ومياه الحمامات كما يتم تزويدها بالتجهيزات الغذائية والمشروبات إلى غير ذلك من أوضاع الصيانة للمحركات وأجهزة التشغيل وخلافه وتلك الإجراءات تقوم بها خلية نحل كل حسب تخصصه ليتم تجهيز الطائرة في أقل من ساعة وهذه الإجرءات المتبعة تتم وفق عقود مع الشركات المعنية محليا ودوليا وعند محطات الوصول.

ولذا ينصح الأطباء بضرورة الاعتناء بصحة الجسم ومناعته قبل السفر الجوي وبالنوم ساعات كافية وتناول المزيد من السوائل، كما ينصح المختصون في هذا المجال بضرورة ترك الطاولات الصغيرة المرتبطة بظهر المقاعد الأمامية، نظيفة حتى لا تترك مجالا للتلوث.

تأمين الطائرة في دقائق

ومن المعلوم أن فرق تنظيف الطائرات في مطارالكويت الدولي تخوض سباقاً كبيراً مع الزمن، بهدف تأمين أفضل الرحلات للركاب، وتستغرق ما بين 15 إلى 30 دقيقة فقط في تنظيف وتعقيم الطائرة، ويضم كل فريق للخدمات، حزمة من عمال التنظيف، يتولون مهمة تنظيف وتعقيم طائرات الخطوط الكويتية ، إلى جانب عدد آخر من طائرات الشركات الأخرى. وتعد تلك القواعد الخاصة بتجهيز الطائرات من الأسس المتبعة لاشتراطات الأمن والسلامة، حيث تؤدي الفرق مهامها بعناية فائقة، وفق معايير وقواعد النظافة المقررة عالمياً ومن ضمنها قواعد تنظيف الطائرات التي تمثل جزءاً حيوياً من قواعد حماية صحة المسافرين. وتستخدم في عمليات التعقيم والتنظيف بالطائرة مواد مخصصة وذات كلفة ليست بالقليلة لتصبح فاعليتها خلال توقيت زمني محدد، حيث تستغرق عملية تنظيف الطائرة ذات البدن الضيق 15 دقيقة، في حين تصل في الطائرات ذات البدن الواسع إلى 30 دقيقة.

وتتم تلك التجهيزات المعتمدة ضمن الاشتراطات وكذلك يتم توفير تلك الخدمات المضافة لإرضاء المسافر خلال الرحلة حيث يتم توفير عوامل النظافة والراحة للمسافرين أثناء الرحلة.

وبحسب المختصين فإن عامل الوقت مهم جدا في هذه العملية حيث يتم تحديد مهام الفرق بشكل مسبق، وأن البرنامج قد يخضع لبعض التغييرات حسب نسبة القمامة والنفايات في الطائرة ما قد يؤخرها «إذا كانت غير طبيعية وبها زيادة واضحة» من عدم اكتراث الركاب ولاشك أن الخطوط الجوية الكويتية تعتبر من أكبر الممثلين للبلاد حول العالم، ولديها عملاء من مختلف الدول، ما يجعلهم يتقيدون بمعايير النظافة بالشكل الأمثل، حسب الفترات الزمنية المسموحة لهم.

كما يعتبر المختصون أن ركاب الخطوط الجوية الكويتية ضيوف في منازلهم، حيث يقومون بتحضير وتنظيف الطائرات كتلك التحضيرات التي يجرونها في منازلهم قبيل استقبالهم للضيوف لذا وجب على الضيف احترام هذا العمل.

إن معيار الجودة يتضمن عدة مجالات تكمل بعضها البعض، وهي ترتبط باداء الشركة وكذلك باتباع التعليمات والنظم من المسافرين وحفاظهم على الأموال والممتلكات والمرافق العامة ومنها الطائرات . ومن خلال ما سبق يجب علينا كمسافرين على الخطوط الجوية الكويتية ان نتعامل مع الطائرة بواجب وطني لما تمثله من أهمية تجارية واقتصادية تخدم نمو قطاع الطيران الوطني من أجل المساهمة في تطويره وتنمية موارده ليصبح من الموارد المالية المضافة للخزانة العامة حيث تعتمد بعض الدول على مداخيل ذلك القطاع لتحسين اقتصادها عبر التوسع والتشغيل في هذا القطاع الذي من الممكن أن يصبح من أكبر القطاعات في الدولة.

38 طائرة ذات كفاءة عالية في التشغيل

التزم مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية بمواجهة جميع التحديات التي تعطل استراتيجية تطوير اداء الناقل الوطني وذلك بالتغلب على العراقيل ووضع الحلول التي تصب في اعادة بناء اسطول متطور للشركة ،وفي اكتوبر من العام الماضي وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية ممثلة برئيس مجلس الادارة يوسف الجاسم اتفاقية مع شركة (إيرباص) لشراء ثماني طائرات جديدة من طراز (ايه 330-800 نيو) متوسطة الى بعيدة المدى، وهي طائرات ذات كفاءة تشغيلية واقتصادية عالية مقارنة بنظيراتها من الطائرات ، ومع هذه الاتفاقية يصل اسطول طائرات الخطوط الجوية الكويتية إلى 38 طائرة موزعة على خمس طائرات (ايرباص A350-900) وثماني طائرات (ايرباص NEO A330-800) و15 طائرة (ايرباص A320 NEO) و10 طائرات (بوينغ B777 -300ER)».

خطط تشغيلية ووفرة

في التكاليف الرأسمالية

يسعى مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية إلى جعلها واحدة من كبرى الشركات في المنطقة والتي تحقق نموا وتوسعاً يصل بها إلى المنافسة الكبرى ويعزز من عائداتها وارباحها التشغيلية حيث تحرص على تأمين الوفرة في التكاليف الرأسمالية للأسطول بتركيبته الجديدة فضلا عن التحسين في تكاليف تشغيل الطائرات وتعتبر «الكويتية» من أوليات الشركات في العالم التي تعتمد هذا الطراز من الطائرات الحديثة في تشكيل اسطولها ،فضلا عن ذلك يخطط مجلس الادارة لتطوير وهيكلة التشغيل سواء إلى اوروبا او شرق آسيا وايضا التشغيل في الاقليم الخليجي والعربي بزيادة عدد الرحلات والوجهات حسب المتطلبات والمواسم .

توسع ونمو وتحسن

في الحصة السوقية

تستهدف استراتيجية « الخطوط الكويتية رفع معدلاتها من الحصة السوقية والمستهدفة عبر تطبيق استرتيجية الشركة التي تستهدف خدمة المواطنين والمقيمين على الوجهات ذات الطلب مباشرة ولاسيما مع التشغيل المكتمل في مبنى الــ t4 والذي يتسع لاستقبال 5 ملايين راكب مخصص للخطوط الجوية الكويتية بالاضافة إلى الشركات التي تقدم لها الخدمة حيث تمضي «الكويتية» على تحقيق نقلات كبيرة في مجال خدمات الركاب والقيام بكل واجباتنا تجاه الركاب وفي الامور المتعلقة بالشحن وتلبية احتياجات الاسواق على اختلافاتها ومن خلال خطة الاسطول المتكاملة ومن خلال شبكة الخطوط المتنامية .

