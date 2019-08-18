مال وأعمال

يجري بنك الخليج غدًا السحب الشهري السابع لحساب الراتب لهذا العام، في الفرع الرئيس للبنك، وبحضور وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة، وذلك لتحديد فائز شهر يوليو بجائزة تصل قيمتها إلى 12 ضعف الراتب.

ويوفر عرض حساب الراتب لعام 2019 إلى جميع العملاء الكويتيين الجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج، فرصة الدخول تلقائيًا في السحوبات الشهرية والفوز بـ 12 ضعف الراتب، وفي السحب السنوي على أكبر جائزة لحساب الراتب في الكويت و هي 100 ضعف الراتب. وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير العام للاتصالات الخارجية في بنك الخليج، أحمد الأمير: «حساب الراتب من بنك الخليج هو أحد أفضل حسابات الراتب في الكويت من حيث المردود المحتمل. بالإضافة إلى التسجيل التلقائي في السحوبات الشهرية، يمكن لكل عميل الاستفادة من مجموعة من المزايا، مثل القروض بدون فوائد، والهدايا النقدية، والإعفاءات من الرسوم، وأكثر من ذلك. غدًا، سنعلن عن الفائز في حساب الراتب السابع لهذا العام، وسيحصل الفائز على جائزة نقدية تصل إلى 12 ضعف راتبه. أحد عملاء بنك الخليج المحظوظين على وشك تلقي واحدة من أسعد المكالمات الهاتفية في حياته!»

177 مليون طن للبتروكيماويات الخليجية

قال الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»

د. عبد الوهاب السعدون، إن إجمالي الطاقة الإنتاجية في قطاع البتروكيماويات الخليجي خلال العام الماضي، بلغ نحو 177 مليون طن، بزيادة تقدر بـ 8.5 % مقارنة بمستويات عام 2017. وأوضح أن ارتفاع الطاقة الإنتاجية للشركات الخليجية خلال عام 2018، يعد ثاني أعلى معدل نمو عالميا بعد الصين البالغة 11.4 %.

