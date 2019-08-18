مال وأعمال

وجه وزير التجارة والصناعة وزيرالدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، تعليمات مشددة للوكلاء المساعدين والمديرين بقطاع التفتيش والرقابة التجارية، وحماية المستهلك وذلك في اطارخطة تهدف إلى تحسين مستوى الأسواق الاستهلاكية والخدمية، المنتجات الاستهلاكية ومنتجات الأغذية والمشروبات ومنتجات البيع بالتجزئة ومنتجات النقل.

مصادر مقربة كشفت لـ «النهار» أن الروضان يواصل تعزيزسبل الحماية للأسواق لتحويل الكويت إلى سوق جاذبة لسياحة التسوق من جهة ومنعا للمخالفات والتجاوزات التي تحدث في السلع والمواد الغذائية من جانب آخر كونها تتعلق بصحة وأمن وسلامة المواطنين حيث وجه تعليماته بتكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق للقضاء على حالات الغش والفساد والتلاعب بالمستهلكين مشددا على ضرورة تعزيز قطاع التفتيش والرقابة بالأفراد مع رفع كفاءة الفرق التفتيشية لتقوم بدورها المنوط وفق أفضل السبل.

وقالت المصادر إن وزارة التجارة وضعت استراتيجية متطورة لتنظيم حركة الأسواق وتفعيل القوانين لتحسين اداء قطاع التجزئة وحماية المستهلك ومنع الاحتكار وتعزيز أطر التنافسية بين المنتجات بصورة تحقق توفير السلع وفق اسعار ملائمة وجودة عالية لتكون السوق الكويتية من أهم وافضل اسواق المنطقة.

واكدت ان الروضان يواصل تنفيذ خطة لتعزيز الثقة في السوق المحلية ومنع التلاعب بالأسعار لجعل الكويت منطقة جاذبة لسياحة التسوق مع تطوير الأنشطة التجارية والخدمية ومحاربة الدلالة والسمسرة غير المشروعة والحد من الدخلاء على المهن المحددة للمواطنين في خطوة تهدف إلى ترسيخ قاعدة توفير مجالات وفرص عمل بالقطاع الحر للمواطنين وتنويع المنتجات وتوفيرها بجودة.

وأشارت المصادر إلى أن الروضان سوف يوجه بجولات ميدانية على معظم المحافظات ومناطق الكويت التجارية واسواقها والاسواق المركزية للجمعيات التعاونية وافرعها وكذلك للأسوق المتخصصة في التوريدات الغذائية والخضر والفاكهة ومنتجات اللحوم والأسماك الطازجة والمجمدة ومناطق الاستيراد والتصدير والمخازن وكذلك خلال برامج مكثفة ومفاجئة لكشف جميع انواع التلاعب والقضاء عليها نهائياً.

وذكرت أن هناك جولات تفتيشية سوف تنفذها الحملات على اسواق القرطاسية والمكتبات والمنتجات الورقية والمطابع وغيرها لحماية الاسواق من التلاعب خاصة مع قدوم الموسم الدراسي المقبل.

