مال وأعمال

أجمعت فعاليات اقتصادية أن الكويت لن تتأثر بالركود العالمي إن حدث بل قد يكون إيجابياً مع التراجع المتوقع في أسعار المستوردات، لافتين أن أسعار النفط لن تتراجع كثيراً إلا في حال فشل «الأوبك» وروسيا على خفض الإنتاج.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأسبق علي رشيد البدر أن الكويت لن تتأثر كثيراً بالركود العالمي إن حدث، بل قد يكون إيجابيا مع التراجع المتوقع في اسعار المستوردات !.

وأوضح البدر في رده على سؤال لـ «النهار» أن أسعار النفط لن تتراجع كثيراً، إلا إذا فشلت «الأوبك» وروسيا في خفض كميات الانتاج للحفاظ على مستوياته الحالية.

وأضاف قائلا : لا ننسى دائماً أن المحرك الأساس إن لم يكن الوحيد للنشاط الاقتصادي في الكويت هو انفاق الحكومة، موضحاً أنه ليس بالضرورة إنفاق الشركات أو الأفراد و هؤلاء بدورهم يعتمدون على نهر تدفقات الحكومة.

وفيما يتعلق بتأثير تداعيات الركود الاقتصادي العالمي، أشار البدر أن مستويات الانفاق الحكومية تتأثر بالسياسة أكثر مما تتأثر بالإيرادات السنوية من إنتاج النفط، موضحاً أن الحكومة ستقوم كالعادة بتغطية الفرق من الصندوق الاحتياطي.

وبدوره، أوضح الخبير النفطي كامل الحرمي أن الدول المنتجة للنفط ستضرر في حال استمر سعر برميل النفط دون 60 دولاراً للبرميل وأن تلك الدول ستعاني ميزانيتها من تلك الأسعار. وأضاف الحرمي أن سعر الأساس في الميزانية هو 55 دولاراً للبرميل، فيما تحتاج الكويت إلى سعر 70 دولاراً للبرميل للوصول إلى التعادل بين ايراداتها ونفقاتها.

وأضاف أن تراجع مستويات الأسعار لما دون 60 دولاراً للبرميل سيكون أثره بالغاً مع الأخبار المتداولة بشأن نية السعودية طرح 5 في المئة من أسهم أرامكو في أسواق المال الدولية.

وأشار إلى أن تراجع إنتاج النفط لا يخدم في واقع الأمر إلا منتجي النفط الصخري وبالتالي فإن التأثير سيكون بالغاً عليها.

