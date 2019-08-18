مال وأعمال

بلغ إجمالي مطلوبات بنك الكويت المركزي بنهاية يوليو 2019 حوالي 11.03 مليار دينار مقابل 10.97 مليارات بنهاية يوليو. ووفق كشف الحساب الصادر عن بنك الكويت المركزي لشهر يوليو 2019 ، بلغت سندات بنك الكويت المركزي 1.85 مليار دينار وهي نفس مستواها لشهر يونيو 2019.

وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن إجمالي حسابات وودائع البنوك المحلية بلغت 4.1 مليارات دينار متراجعة عن مستواها لشهر يونيو والتي بلغت قيمتها 4.11 مليارات.

وفي السياق ذاته ، تراجعت مجموع أوراق النقد والمسكوكات الصادرة بواقع 1.87 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي مقابل 1.88 مليار بنهاية يونيو، حيث بلغ مجموع أوراق النقد 1.84 مليار مقابل 1.85 مليار للفترة المقارنة، فيما بلغ إجمالي قيمة المسكوكات الصادرة عن بنك الكويت المركزي 28.5 مليون دينار مقابل 28.37 مليون دينار.

