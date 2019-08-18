إضاءات

طرحت الفنانة مي كساب، كليب أغنية «البنية»، عبر موقع «يوتيوب»، بمشاركة ستونة وفرقتها، وقامت بتصويره في مدينة أسوان مع المخرج كامبا.

«البنية» كلمات أحمد مرزوق، وألحان أورتيجا، وتوزيع أوكا، وهي ضمن أغنيات ألبومها الجديد « أنا لسه هنا»، والتي طرحته يونيو الماضي، وتعاونت خلاله مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، عزيز الشافعي، نصر الدين ناجى، أحمد المالكي، حسن عطية، أحمد مرزوق، محمد يحيى، محمدي، رامي جمال، مدين، ووزع الألبوم أوكا. كما صورت كساب من الألبوم أغنية «يا نحلة»، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أوكا، وإخراج كامبا.

