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انفصل الثنائي الشهير مايلي سايرس وليام هيمسورث، بعد أقل من عام على إعلان زواجهما، وفقا لمجلة «بيبول» الأميركية.

سايرس التي تبلغ من العمر 26 عاما، أعلنت في نهاية ديسمبر العام الماضي، زواجها من الممثل الأسترالي ليام هيمسورث البالغ من العمر 29 عاما، بعد سنوات طويلة من الارتباط والانفصال الدائم، وقال مصدر مقرب منها، إنهما وافقا على الانفصال في الوقت الحالي والتركيز على عملهما في المجال الفني حتى يقرروا الأفضل لهما مستقبلا.

التقى الزوجان للمرة الأولى عام 2009 أثناء تصوير فيلم «الأغنية الأخيرة - The Last Song»، ثم انفصلا عام 2010، ثم أعلنا خطبتهما عام 2012، ولكن سرعان ما انفصلا، وعادا لبعضهما مرة أخرى أواخر عام 2015.

