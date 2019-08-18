loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

انفصال مايلي سايرس وليام هيمسورث


انفصل الثنائي الشهير مايلي سايرس وليام هيمسورث، بعد أقل من عام على إعلان زواجهما، وفقا لمجلة «بيبول» الأميركية.
سايرس التي تبلغ من العمر 26 عاما، أعلنت في نهاية ديسمبر العام الماضي، زواجها من الممثل الأسترالي ليام هيمسورث البالغ من العمر 29 عاما، بعد سنوات طويلة من الارتباط والانفصال الدائم، وقال مصدر مقرب منها، إنهما وافقا على الانفصال في الوقت الحالي والتركيز على عملهما في المجال الفني حتى يقرروا الأفضل لهما مستقبلا.
التقى الزوجان للمرة الأولى عام 2009 أثناء تصوير فيلم «الأغنية الأخيرة - The Last Song»، ثم انفصلا عام 2010، ثم أعلنا خطبتهما عام 2012، ولكن سرعان ما انفصلا، وعادا لبعضهما مرة أخرى أواخر عام 2015.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة