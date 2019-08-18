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عبرت الفنانة هيا عبدالسلام عن حزنها الشديد لإلغاء عروض مسرحية «أصدقاء الغيوم» في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، مؤكدة رغبتها ورغبة فريقها في تقديم عروض المسرحية في الشقيقة المملكة العربية السعودية للمستوى الرفيع الذي يتمتع به الجمهور السعودي من تذوق وتفاعل.. وأكدت في تصريح خاص بـ «النهار» أن هناك كيمياء خاصة مع نصوص الكاتبة مريم نصير، التي وصفتها بالنصوص العميقة والثرية بالمضامين.

وفي مستهل حديثها مع «النهار» قالت النجمة هيا عبدالسلام:

- حتى رغم انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك، فإنني أبارك للجمهور الحبيب، ومن خلال «النهار» أتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

وتابعت:

- كما أعبر عن حزني الشديد لإلغاء عروض مسرحية «أصدقاء الغيوم» في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وذلك لعدم التزام الجهات المتعهدة باستضافة العمل بالشروط واللوائح المبرمة في العقد الموقع مع الجهة المنتجة، واقتطع هنا ما جاء في البيان الذي تم توزيعه، والذي جاء فيه «بسبب عدم التزام المتعهد بالشروط المتفق عليها سابقاً نعتذر عن إقامة عروض مسرحية «أصدقاء الغيوم» وهذا الأمر سرى على الزملاء في مسرحية «رحلة بدينار ونصف» حيث لم يلتزم المتعهد بالشروط المتفق عليها سابقاً، وكما علمت بأن مبالغ التذاكر ستعاد إلى أصحابها، وسأظل مع فريق المسرحية على أتم الاستعداد لتقديم عروضنا للجمهور السعودي الحبيب، لما يتمتع به من ذوق وتفاعل نحس به في جميع أعمالنا المسرحية أو الدرامية التلفزيونية».

واستطردت هيا متابعة:

- مسرحية «أصدقاء الغيوم» تدور أحداثها في مرحلة الخمسينيات في فرنسا، حيث مجموعة من المكافحين يحاولون تأكيد حضورهم، في إطار من الأحداث الاجتماعية التي صاغتها وبكثير من العمق الكاتبة مريم نصير

وعن فريق العمل قالت:

- المسرحية من تأليف مريم نصير، كما أسلفت، ومن إخراج لولوة عبدالسلام وعيسى الحمر ومدير إدارة الإنتاج أحمد البريكي، والمسرحية من إنتاج مؤسسة نبراس الخليج للإنتاج الفني، وفي العمل فؤاد علي ومحمد العلوي وليلى عبدالله ومحمد الوادي وشيخة العسلاوي ونوف السلطان وزينب كرم.

وتعود الفنانة هيا عبدالسلام للحديث عن الكاتبة مريم نصير بقولها:

- هنالك كيمياء خاصة مع نصوص الكاتبة مريم نصير التي تأتي عميقة وثرية بالمضامين وأجد متعة كبيرة في تفكيك رموزها ومعطياتها، وقد أنجزت خلال الفترة القصيرة الماضية مجموعة أعمالها من توقيعها ومن بينها مسلسل «أجندة» وهناك مسلسل «رقم الحظ 7» الذي أنتظر عرضه خلال الفترة القصيرة المقبلة، وهو من إخراج مصطفى رشيد وتم تصوير العمل في دولة الإمارات العربية وبالذات، مدينة دبي، وفي المسلسل فؤاد علي وميثم بدر ونوف السلطان وفيصل بوغازي، وحشد آخر من النجوم.

وعن دورها في العمل قالت هيا:

- أترك التفاصيل لحين عرض المسلسل، كل ما أستطيع أن أقوله، انني أجسد شخصية فتاة قوية ولكنها طيبة.. ولكن وفي ظل الأحداث والمتغيرات تشهد الشخصية الكثير من التغيير.

وحول جديدها تقول الفنانة هيا عبدالسلام:

- أقرأ حالياً عدداً من النصوص، وهناك عمل جديد أستعد لتصوير خاص بالدورة الرمضانية المقبلة، سيتم الإعلان عنه قريباًَ.

