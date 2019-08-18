إضاءات

كشفت مجموعة «برودواي إنترتينمنت غروب» و«دبي أوبرا» عن تمديد فترة الجولة الخريفية لمسرحية «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» في دبي بإضافة ثمانية عروض، ما سيمنح عشاق المسرح الموسيقي أسبوعاً إضافياً للاستمتاع بالعرض الأشهر عالمياً خلال جولته الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وسينطلق العرض الموسيقي اعتباراً من 16 أكتوبر ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع حتى 6 نوفمبر، وبدء بيع بطاقات العروض الإضافية اعتباراً من 11 يونيو الحالي.

وقال جاسبر هوب، الرئيس التنفيذي لـ «دبي أوبرا»: «يسرنا أن نتمكن من استضافة واحدة من أروع المسرحيات الموسيقية حول العالم وتقديمها للجمهور في المنطقة، وأن نشاهد الحماسة والشغف التي أبداها عشاق المسرح الموسيقي، ونتمنى أن يتيح تمديد فترة عرض المسرحية لمزيد من الأشخاص فرصة التعرف على هذا الإبداع العالمي الاستثنائي ضمن واحدة من أفضل دور الأوبرا في العالم».

وسيكون الحضور على موعد مع عرض ساحر بمشاركة طاقم من 130 شخصاً بين ممثلين وأعضاء فرقة الأوركسترا، بما في ذلك الأداء المذهل لشخصية الشبح والتي سيلعب دورها أحد ألمع الأسماء في عالم المسرحيات الموسيقية، الممثل جوناثان روكسماوث. وفضلاً عن المشاهد الفريدة وتصاميم الرقصات المميزة والأزياء المسرحية التي يصل عددها إلى 230 زيّاً تحمل بصمة مصممة الأزياء العالمية الراحلة ماريا بيورنسون، ستنفرد جولة «ذا فانتوم أوف ذات أوبرا» الدولية بتجهيزات إضاءة متطورة ومؤثرات بصرية خاصة يتم استخدامها لأول مرة في المنطقة ليحظى الجمهور بعرض ساحر يخطف الأنفاس.

