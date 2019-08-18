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فاجأ الفنان احمد رزق جمهوره في الفترة الأخيرة بشخصيات جديدة تماما لم يقدمها من قبل ولم يقدم شبيها لها على الشاشتين وفي مقدمتها شخصية «إحسان» المراسل الحربي الذي يتحول إلى صحافي في قسم الفن إلى هذه الشخصية التي تواجه الخطر وتعيش في داخله أثناء حرب الاستنزاف التي خاضتها القوات المسلحة المصرية أعقاب هزيمة يونيو 1967، وذلك من خلال مشاركته في بطولة الفيلم الملحمي «الممر» الذي يشاهده الجمهور المصري حاليا في دور العرض وسط نجاح فني وجماهيري كبير وهائل استقبل الفيلم بحفاوة بالغة وإحساس وطني عال.

من هنا يؤكد «رزق» أن هذا الفيلم من أفضل الأعمال الفنية التي قدمها عبر مشواره الفني كله.. وقال: اشعر بسعادة غامرة لمشاركتي في هذا العمل وردود الأفعال الايجابية الهائلة تجاهه من جانب الجمهور والنقاد على السواء وهذا ما بهرني للغاية فسعادة الجمهور بالعمل الفني واحترامه له هو أقصى ما يسعد الفنان وأقصى ما يطمح إليه أن يقدم فنا للناس يحبونه ويحترمونه.

وأضاف: الجميع شعر مع هذا الفيلم بأننا نقدم عملا مختلفا له قيمة ورسالة مهمة للغاية مفادها أن هناك فترة مهمة جدا في تاريخ مصر وتاريخ العسكرية المصرية وهي الفترة التي أعقبت هزيمة وانكسار يونيو 67 هذه الفترة رغم ما بها من بطولات وملاحم خالدة للجيش المصري إلا أن أجيالا متعاقبة لم تعرف عنها شيئا وجاء هذا الفيلم ليلقي الضوء بقوة على هذه الفترة الغامضة ويكشف عن البطولات التي قدمها جيشنا وأبطالنا خلالها ومن هنا اكتسب الفيلم قيمته وأهمية الرسالة التي يقدمها.

وعن كيفية تعامله مع شخصية «إحسان» وطبيعة عملها وهي جديدة عليه تماما، ولماذا تجاوب معها الجمهور وأحبها بهذا الشكل.. قال: من حسن حظي أن احد أصدقائي كان يعمل مصورا صحافيا أثناء فترة حرب الاستنزاف وبمجرد ترشيحي لهذه الشخصية من جانب المخرج شريف عرفة. عقدت عدة جلسات مع هذا الصديق وتناقشنا لفترات مطولة عن طبيعة عمل المراسل الصحافي الحربي خلال هذه الفترة وكيف يتعامل وأطلعني على تفاصيل عديدة لهذه المهنة وكيف يتعامل ويؤدي عمله وسط هذه الأجواء المفعمة بالوطنية وأيضا المخاطر، أما حب وتجاوب الجمهور مع الشخصية فربما يرجع هذا إلى أنها كانت الشخص المدني الوحيد في المهمة والأحداث التي يقدمها الفيلم وربما أدى هذا إلى توحد الجمهور معها.

المعروف أن السينما هي ذاكرة الأمة فهل كان متعمدا من صناع وأسرة الفيلم أن يكون وثيقة سينمائية للأجيال المقبلة؟

هذا التصور حقيقي تماما وليس من اجل الأجيال المقبلة وحدها بل من اجل الأجيال الحالية التي بالتأكيد لا تعرف شيئا عن الفترة والأحداث التي طرحها الفيلم. ولاشك أن ردود الأفعال الايجابية للغاية أكدت هذا التوجه وأكدت وصول الرسالة من الفيلم والسينما بشكل حقيقي هي أفضل وأهم وسيلة يمكن من خلالها التأريخ والتوثيق لتاريخنا.

وعن تعاونه المستمر في السنوات الأخيرة مع المخرج شريف عرفة.. أكد «رزق» انه من المحظوظين للتعاون مع هذا المخرج الكبير في أكثر من فيلم بداية من «مافيا» الذي شارك في بطولته منذ ما يزيد على 15عاما.. وأيضا في جزئي «الكنز» الأول والثاني.. وقال: ثقة هذا المخرج الكبير في شخصي اعتبرها وساما على صدري وأتمنى أن أكون على قدرها وهي لاشك مسؤولية صعبة لكنها ممتعة وحول شخصية «النشار» في «الكنز2» قال: هي من أكثر الشخصيات التي أحببتها كما أن هذا الفيلم بجزئية من الأعمال التي أعتز بها كثيرا لأنه عمل يبحث في تاريخ مصر ويتنقل بين العصور التاريخية المختلفة وهو ما جعله عملا مميزا محببا لقلب وعقل الجمهور، والجزء الثاني من الفيلم سوف يجده الجمهور مشوقا للغاية وبه العديد من التطورات والمفاجآت على مستوى أحداثه وشخصياته.

على ذكر الشخصيات شاهدناك في دور وشخصية أيضا مختلفة على شاشة رمضان من خلال مسلسل «بدل الحدوتة تلاتة» فكيف ترى هذه التجربة والتي فاجأت جمهورك بها؟ وهل تعمدت تقديم ملامح من شخصية وأداء «نجيب الريحاني»؟

هذا المسلسل اعتبرته أيضا من الأعمال المميزة وسعدت كثيرا بمشاركة دنيا سمير غانم بطولة هذا العمل فهي بالفعل فنانة ونجمة موهوبة للغاية ولديها قدرة هائلة على التنوع في أدوارها وأعمالها.

