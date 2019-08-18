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الخرطوم - الوكالات: وقع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى اعلان الحرية والتغيير في العاصمة الخرطوم بصفة نهائية امس على الوثيقة الدستورية والاعلان السياسي للفترة الانتقالية، مما يمهد الطريق للانتقال نحو الدولة المدنية.

وانطلقت مراسم التوقيع بحضور اقليمي ودولي لممثلي الدول والمنظمات الدولية.

وكان السودانيون يترقبون توقيع الاتفاق الذي يهدف الى الانتقال لحكم مدني يأملون ان يجلب لبلدهم مزيدا من الحرية والازدهار الاقتصادي.

وانتشرت القوات الأمنية بكثافة في شوارع الخرطوم، وأغلقت بعض الطرقات لا سيما المؤدية الى القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش السوداني.

وأعلنت قوى اعلان الحرية والتغيير تسيير موكب «الحرية والمدنية» من وسط الخرطوم الى ساحة الحرية (أكبر ساحات العاصمة الخرطوم).

كما اشارت الى وصول «قطار عطبرة» -رمز الثورة- نهايته، حيث يجري استقبال القادمين للمشاركة في احتفال التوقيع من مدينة عطبرة شمالي البلاد.

وعطبرة هي المدينة التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2018 ضد نظام عمر البشير، وسيرت قطارا وصل حتى مقر الاعتصام في بدايات الثورة.

وخلال حفل اقيم في قاعة تطل على نهر النيل، وقع قادة المجلس العسكري الانتقالي وقيادات قوى الحرية والتغيير على وثائق الاتفاق الذي يحدد فترة حكم انتقالية مدتها 39 شهرا وتنتهي باجراء انتخابات.

ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق، سيبدأ السودان عملية تشمل خطوات اولى فورية مهمة، اذ ستعلن اليوم تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيشكل المدنيون فيه الأغلبية. وأعلن قادة الحرية والتغيير الخميس انهم اتفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي، رئيسا للوزراء. وجرت مراسم حفل التوقيع التي اطلق عليها اسم «فرح السودان» بحضور اقليمي ودولي. ومثل الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. وفي 17 يوليو الماضي، وقع المجلس العسكري «اعلانا سياسيا» مع قوى اعلان الحرية والتغيير، وأقر فيه هياكل السلطة الانتقالية «المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي». ونص الاتفاق على ان يتكون مجلس السيادة من 11 عضوا، خمسة مدنيين ترشحهم قوى الحرية التغيير، وخمسة من العسكريين، في حين تختار قوى «الحرية والتغيير» رئيس مجلس الوزراء. وينص الاتفاق على ان يعين العسكر وزيري الداخلية والدفاع. وفي 4 اغسطس الحالي، وقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بالأحرف الأولى، وثيقة «الاعلان الدستوري»، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.

وقد انهى الاتفاق نحو ثمانية اشهر من الاضطرابات التي بدأت بمظاهرات حاشدة ضد الرئيس عمر البشير، وأطاحت به في ابريل الماضي، بعد 30 سنة من حكم السودان بقبضة من حديد.

لكن العديد من السودانيين يشككون في قدرة المؤسسات الانتقالية على كبح جماح القوى العسكرية خلال فترة السنوات الثلاث التي ستسبق الانتخابات.

