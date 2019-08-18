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الخرطوم - الوكالات: قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، امس، ان الاتفاق السوداني يعبر عن ارادة الشعب على الرغم من انه لم يكن امرا سهلا، فيما ذكر الوسيط الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، ان ما تشهده السودان اليوم يعبر عن تشبث دول افريقيا بمبدأ حل مشاكلها بنفسها.

وأوضح فكي، خلال حفل توقيع وثائق الفترة الانتقالية: «الاتفاق لم يكن امرا سهلا، كلكم تعرفون الصعاب الجمة التي اعترضت سبيله خلال الأشهر المنصرمة».

وأضاف: «اتفاقكم هذا جاء تعبيرا عن ارادة الشعب السوداني ونخبته للتصدي لكل التحديات بروح عالية من المسؤولية والوطنية». وأبرز فكي ان «الوضع في السودان معقد للغاية بسبب موروث التراكمات السلبية والتهميش والحروب المتعددة وما اسفرت عنه من كوارث انسانية، لكنني سعيد لما حصل اليوم في الخرطوم».

وتابع: «أود ان اؤكد تأكيدا قويا على ان هذا الانجاز التاريخي العظيم جاء من هندسة وصنع الارادة الوطنية»، مبينا ان «مستقبل السودان الجديد مرهون باشراك واحترام الجميع لاتاحة الفرصة لكل ابناء وبنات الوطن ليسهموا في اغنية الحرية والعدالة والسلام».

من جهته، ذكر ولد لبات ان الوساطة الأفريقية «جاءت تعبيرا عن تشبث افريقيا بمبدأ حل مشاكلها بنفسها وبصورة مستقلة».

وأردف قائلا «أفريقيا اصبحت واقفة على قدميها ومصرة على الحفاظ على استقلالها وسيادة دولها وشعوبها».

وهنأ لبات كل السودانيين بالاتفاق التاريخي، قائلا «هنيئا للشعب السوداني وهنيئا لأفريقا وألف شكر لأصدقائها.. ولتقف افريقيا وراء السودان ولتقف السودان مع افريقيا».

